A.J. Finn regresa tras ‘La mujer en la ventana’ al thriller psicológico con una novela negra que homenajea a los clásicos con un toque moderno

A.J. Finn y su nueva novela, 'El final de la historia'. (Grijalbo)

Daniel Malory, más conocido como A.J. Finn, alcanzó un éxito estratosférico con su primera novela, La mujer en la ventana, que se convirtió en un bestseller de forma inmediata. Pronto se adaptó al cine, con Amy Adams como protagonista, en una película dirigida por Joe Wright con tintes muy hitchcockianos.

Ahora, el autor regresa a la actualidad literaria con El final de la historia (Grijalbo), una novela mucho más ambiciosa que en la anterior, con más personajes, más tramas y muchos misterios alrededor de una familia cuyo patriarca es un escritor de libros de detectives que, a punto de morir, contrata a una joven para que haga una especie de autobiografía en la que, inevitablemente, ha de aparecer uno de los momentos más controvertidos de su vida: la desaparición, sin dejar rastro, de su mujer y su hijo.

“Creo que este es un libro mucho mejor, más fuerte, más sólido, que La mujer en la ventana, pero soy consciente de que lo que pasó con esa novela no volverá a ocurrir, todo ese cúmulo de suertes que se dieron para que se convirtiera en un éxito”, cuenta A.J. Finn a Infobae España mientras toma, a primera hora de la mañana, un chocolate caliente. “En ese aspecto, me he sentido mucho más libre para poder escribir lo que quería sin tener que pensar en la repercusión. Por eso, podríamos decir que me he tirado a la piscina”.

Más ambiciosa, más personajes, más tramas y ‘metaliteraria’

El final de la historia, aunque es más compleja a nivel narrativo, comparte muchos aspectos con La mujer en la ventana, entre ellos el cuidado psicológico con el que se aborda cada uno de los personajes. “Fue un reto crear una trama más intrincada, con más giros y más recovecos. Y, sobre todo, llegar a ese clímax final que creo que no dejará indiferente”.

Si en su anterior novela se abordaban los problemas mentales, la depresión y la adicción a las pastillas o el alcohol, en esta ocasión hay un tema que lo vertebra todo, el de la identidad. “Al fin y al cabo tiene que ver con temas humanos universales. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Y con las interacciones con la gente que nos rodea. Por eso, quería meter esa idea de, ¿qué sabemos de verdad sobre nosotros o los demás?”

'El final de la historia', de A.J. Finn (Grijalbo)

Otra de las características de El final de la historia tiene que ver con su propio carácter metaliterario, dado que la figura de mayor misterio es la de un escritor de novelas de intriga. Además, a lo largo de las páginas, nos encontramos con numerosas referencias a la edad dorada del género, de Agatha Christie a Arthur Conan Doyle, pasando por George Simenon. “Ha sido un trabajo arduo introducir todas estas píldoras, casi siete años”, continúa el autor. “Quería que fuera un tributo a los clásicos de la novela negra de principios del siglo XX, pero con un toque moderno”.

Reconoce que se siente un poco “chapado a la antigua”, que no lee demasiada literatura contemporánea y que prefiere a los autores que ya han fallecido. “Como vengo del mundo editorial, con esos no había ningún problema”, bromea. También hay referencias en la novela a clásicos del cine como El crepúsculo de los dioses. Pero si Daniel tuviera que elegir una película que resultara una influencia directa, esa sería Las diabólicas, película de culto de 1955 dirigida por H.G. Clouzot y protagonizada por Simone Signoret. “En ella encontramos dos pares de mujeres que se unen y se alían. Además, cada escena es importante en la trama, y eso es algo a lo que también he aspirado en la novela. Creo que también intento que mis trabajos sean muy visuales, que es algo que se emparentó con el cine”.