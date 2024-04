Carlos Herrera anuncia su candidatura a presidir la Federación: “El fútbol no puede ser parte de esa burbuja donde aparecen Ábalos y Armengoles”

El periodista Carlos Herrera en los estudios de COPE.

Carlos Herrera iba en serio. El veterano periodista, estrella en COPE, ha anunciado este jueves que se presentará a las elecciones el 6 de mayo a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en transición tras la dimisión de Luis Rubiales fruto de su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso y ahora detenido e investigado por corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Herrera se postula “para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol español sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos”, ha proclamado.

“Le he dado muchas vueltas, lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no la pena. La verdad. Les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí”, ha reflexionado el comunicador, que llevaba tiempo madurando la decisión. Y, dado el paso, ha mostrado sus cartas. En resumen, quiere devolver el fútbol al aficionado y que la institución deje de estar bajo la sombra de la corrupción. Rubiales llegó con la misma aspiración tras décadas con Ángel María Villar al frente. “Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes”, ha prometido Herrera.

“El fútbol no puede ser parte, créanme, de esa burbuja donde aparecen Ábalos, Armengoles y compañía -ha continuado-. El fútbol es, bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de radio, sexo, pareja, de todo; pero normalmente nunca cambia de equipo -él, del Betis-. (...) El fútbol somos nosotros. Y nosotros somos el fútbol. Hay que conseguir que se parezca a ustedes. Ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos los que estamos diciendo. Con buen juego, transparencia y humildad”.

Miguel Galán impugna las elecciones

Tras esto, el conocido periodista ha pedido a los asambleístas sus avales. La convocatoria de elecciones será oficial este viernes y el domingo se abrirá un plazo de cinco días naturales para la presentación de candidaturas. Cada una de ellas deberá contar con un mínimo de 21 avales de los miembros de la Asamblea General. Es el desarrollo ordinario pero como tantas cosas en los últimos años en la RFEF, no será sencillo. Miguel Galán, presidente de CENAFE y principal opositor al actual ente federativo, ha decidido impugnar las elecciones, lo que podría retrasar todo el proceso.

