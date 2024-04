La serie de fantasía de 6 episodios que arrasa en Netflix y que se basa en uno de los libros más famosos de Suecia

Imagen de 'Ronja, la hija del bandolero'

Hace justo diez años llegó a la televisión una serie muy especial. Se trataba de Ronja, la hija del bandolero, una producción a cargo del Studio Ghibli, la compañía japonesa liderada por Hayao Miyazaki que está detrás de algunas de las grandes películas de animación como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro. Sin embargo, esta obra no era de origen japonés, sino que adaptaba una serie de historietas de origen sueco con gran arraigo en el país escandinavo. No obstante, el hijo de Hayao, Goro, logró hacer de aquellos cuentos una obra perfectamente integrada dentro del universo Ghibli, con el que compartía no pocas características.

La fascinación por la naturaleza y los animales, la atmósfera mágica pero con ecos de la realidad y sobre todo una protagonista joven y entrañable eran algunos de los puntos que hacían a Ronja, la hija del bandolero digna de entrar en la casa de las ideas nipona. Diez años después de aquella fantástica serie, Netflix ha sacado su propia versión de esta aventura juvenil, dejando a un lado la animación de Ghibli en pos de un mayor realismo a través de personajes de carne y hueso pero sin por ello olvidar toda la mística que rodea la historia original.

Te puede interesar: Crítica | ‘El problema de los 3 cuerpos’: una serie de ciencia ficción pura y dura que desafía los algoritmos de Netflix para crear un nuevo ‘hype’

De esta forma, Ronja la hija del bandolero ha obtenido una nueva adaptación, otra vez en formato serie pero esta vez en acción real y a cargo de una de las mayores productoras de nuestro tiempo. No obstante, ha sido todo mérito de la serie convertirse en lo más visto de la plataforma junto a otros éxitos recientes como El problema de los tres cuerpos, otra apuesta fuerte de la plataforma que cuenta con los showrunners de Juego de tronos detrás. La producción, que esta vez es de origen sueco, cuenta con 6 episodios que llegaron a Netflix el pasado 28 de marzo y que no han tardado en encandilar a los usuarios. Pero, ¿qué tiene la historia de especial para que siga triunfando tanto tiempo después de su publicación?

Imagen de 'Ronja, la hija del bandolero'

La novela original de la feminista y animalista Lindgren

Pues bien, Ronja la hija del bandolero cuenta la historia de una joven que nace dentro de una familia de ladrones que habita en un gran castillo en medio del bosque. Desde su nacimiento se supo que Ronja era especial, porque aquel día un rayo partió por la mitad la fortaleza en la que vivía su familia, separando el clan de ladrones en dos bandos que se volverían rivales, y con el que Ronja no puede establecer contacto una vez se va haciendo mayor. A pesar de las restricciones de su padre Mattis, Ronja establecerá amistad con el hijo del líder del otro bando, Birk Borkason, y junto a él descubrirá también las maravillas ocultas del bosque que los rodea.

Te puede interesar: Las 10 mejores series de 2024 (por el momento) que se pueden ver en plataformas

Dirigida íntegramente por la realizadora alemana pero establecida en Suecia y Reino Unido Lisa James Larsson, la serie es toda una vuelta a una de las grandes autoras de la literatatura escandinava, Astrid Lindgren. La creadora de otras historietas infantiles de gran calado como Pipi Calzaslargas publicó Ronja hacia el final de su carrera, y no tardó en convertirse en uno de sus grandes éxitos, con sendas adaptaciones en cine y teatro allí en Suecia. Reconocida como una autora sensible al feminismo y a las causas animalistas, no es de extrañar que su historia esté deleitando a todos aquellos que se acercan a la serie de Netflix. Porque se trata una gran aventura fantástica con toque medieval que, aunque de momento solo cuente con una temporada, no sería de extrañar que continuase sus aventuras por más tiempo.