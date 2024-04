Julián Muñoz rompe su silencio ante la incertidumbre sobre su estado de salud: “Estoy volcado en mi familia”

Julián Muñoz en una imagen de archivo (Europa Press)

Unos días que se han hecho eternos para Julián Muñoz y su familia. Se conoce que el estado de la expareja de Isabel Pantoja sigue siendo grave, a pesar de que este haya recibido el alta. El que fuera alcalde de Marbella sufrió una insuficiencia respiratoria que le obligó a permanecer ingresado de gravedad durante más de dos semanas.

Atendiendo a las informaciones de Europa Press, se sabe que el alavés salió de la clínica el pasado marzo y que estaría recibiendo cuidados de su exmujer, Mayte Zaldívar y de las dos hijas que estos tienen en común, Elia y Eloísa. La familia está siendo un gran apoyo para Muñoz en estos momentos tan complicados.

La que fuera la esposa de Julián ha sido la encargada de hablar con la prensa durante estos días. Ella misma ha reconocido ante el citado medio que el estado del expolítico es “grave” e “irreversible”, pero que, el susodicho está “tranquilo” y que aún “conoce” a sus seres queridos.

En comparación, la que se ha mantenido al margen de la situación es Isabel Pantoja, expareja del que fuera edil de la ciudad andaluza. Y hasta ahora también lo había hecho el mismo Julián, pero, este martes reapareció vía telefónica en el programa Así es la vida de Telecinco.

Una llamada surrealista

Los colaboradores del citado espacio televisivo se han quedado boquiabiertos ante lo sucedido en el capítulo de este martes dos de abril. La voz de Julián Muñoz ha irrumpido en pleno directo ante la atónita mirada de los allí presentes.

El ex de Isabel Pantoja atendió la llamada telefónica de Gema Fernández, pero en este primer contacto la conversación no fue muy próspera: apenas se pudo escuchar con claridad las palabras del exalcalde, pero sí que se pudo intuir la reacción de sorpresa que tuvo este.

Hubo una segunda intentona y esta vez por parte del exmarido de Zaldívar. El alavés llamó a la colaboradora de Mediaset cuando esta se encontraba fuera de cámaras. “Él no quiere entrar y hablar con la prensa. Me ha llamado la atención que ha dicho ‘yo no soy nadie para que os preocupéis por mí’”, explicó Gema, recalcando el impacto que le había suscitado la frase “yo no soy nadie”.

Ante los perplejos ojos del público de Telecinco, la comunicadora reprodujo las palabras que el alavés le dijo durante la conversación que mantuvieron: “Estoy volcado en mi familia y quiero estar tranquilo... Lo agradezco pero quiero recuperarme y ahora estoy rodeado de los míos, quiero estar tranquilo y agradecería que no me llaméis”.

Un mensaje tranquilizador

El preocupante estado de salud del expolítico ha sido lo más comentado por la prensa en las últimas semanas. En el transcurso de los días, no han parado de crecer las especulaciones y teorías acerca de sus circunstancias actuales y del futuro que le depara a la expareja de la tonadillera.

Sin conocer los avances en cuestión, la periodista, “sorprendida” de que Julián le haya llamado, ha querido retransmitir un mensaje esperanzador a partir del diálogo telefónico que mantuvo con el exalcalde. Esta ha explicado que, a pesar de notar que a Muñoz “le costaba respirar” y que “hablaba despacito”, le “ha escuchado bien” y que eso “son buenas noticias y significa que se está recuperando”.