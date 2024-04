España y su problema con el “sindiós” de Observatorios Públicos: “Existe cierto miedo a tomar decisiones”

El ingeniero español Jaime Gómez-Obregón. (Jaime Gómez-Obregón)

El pasado 14 de marzo de 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la creación de un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Una iniciativa que llega como medida para luchar contra los “sinvergüenzas” que utilizaron las manos para llenarse los bolsillos, mientras los pacientes las usaban para “agarrarse a la vida” durante la pandemia. El caso Koldo y el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a raíz de las comisiones por la compra de mascarillas han puesto a la ministra entre la espada y la pared y, ante la necesidad de tomar cartas en el asunto, ha decidido crear este nuevo organismo. Una puesta en marcha que a Jaime Gómez-Obregón, ingeniero español, le rechina, no por su función en sí, sino porque se suma al “sindiós” de Observatorios Públicos que existen en España.

En tono irónico y divertido, Jaime Gómez-Obregón explica a Infobae España que el pasado 14 de marzo, tras escuchar la intención de la ministra de crear dicho Observatorio, pensó: “¿Y esa música? Yo ya la conozco. Me suena. La he vivido, la he escuchado muchas veces”. Tantas que se veía incapaz de recordar todas y cada una de las ocasiones que había oído la palabra “Observatorio” salir de la boca de un político, ya sea a nivel nacional, autonómico o municipal. Así nació el Observatorio de los Observatorios públicos, una iniciativa de código abierto en la que todo el mundo puede participar anotando este tipo de organismos. Porque, como señala este ingeniero y autoproclamado presidente vitalicio del Observatorio de los Observatorios públicos, él “solo no da abasto”.

Te puede interesar: El Congreso aprueba la comisión sobre Koldo y la compra de mascarillas en pandemia con el sí del PSOE y de Ábalos y la abstención del PP

La idea parte de un doble plano. Por un lado, “la fiscalización de lo que está sucediendo en la Administración Pública y en el Gobierno, que es una función ciudadana, una labor que en una democracia tenemos que realizar las personas, también los medios y muchas más entidades, pero sobre todo los ciudadanos”. Por otra parte, la iniciativa responde “al derecho al sarcasmo, el derecho al humor para contestar con el absurdo al absurdo que desde la política a veces se nos lanza”.

Con este mismo tono desenfadado, te recibe en la página creada en pos de esta iniciativa, donde la cifra de observatorios anotados ya asciende a 263. “El 14 de marzo de 2024 la ministra de Sanidad de España anuncia la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Como nadie parece estar controlando el sindiós de los observatorios públicos, este mismo día yo, Jaime Gómez-Obregón, solemnemente he anunciado la creación del Observatorio de los Observatorios públicos. ¡Sé bienvenido! Cuando llegue la financiación que me ha prometido la ministra pondremos aquí un texto random generado con ChatGPT lleno de palabras molonas en consuñol como sinergia, cambio de paradigma, enfoque holístico, disruptivo, poner en valor, apuesta firme, hoja de ruta, resiliencia…”. A este texto, lo acompaña un vídeo del propio Jaime Gómez-Obregón.

El ingeniero español, Jaime Gómez-Obregón, anuncia la creación del Observatorio de los Observatorios públicos

Lo cierto es que la página no tendrá límites y todo el que quiera podrá compartir los observatorios que vaya encontrando. “Vamos a fichar y a catalogar todos los observatorios públicos y público-privados que encontremos y vamos a hacer un inventario con todos ellos. Después vamos a sacar notas de prensa y hacer informes anuales”. A lo que añade, en tono sarcástico: “Llevamos tres días con el Observatorio en marcha, ya hemos fichado 270 observatorios y hemos montado el sitio web. Por supuesto vamos a hacer muchos informes, notas de prensa... Creo que ahora mismo somos probablemente el Observatorio más eficaz de los 270″.

Te puede interesar: La Oficina del Español de Ayuso (“exchiringuito” de Toni Cantó y hoy diluida en una dirección general) ha firmado cinco convenios desde su creación en 2021

Pero, bromas aparte, en poco más de una semana este ingeniero ha podido observar que hay observatorios que se anuncian, pasan años y luego no se constituyen, no se crean. Una cuestión que ha ocurrido, recuerda Gómez-Obregón, con el Observatorio contra el despoblamiento rural en Valderredible que intentó poner en marcha el Gobierno de Cantabria. Durante el año 2021, el alcalde de dicha localidad, Fernando Fernández, solicitó a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, dirigida entonces por Javier López Marcano, poner en marcha dicho proyecto. Tres años más tarde todavía no se ha llevado a cabo. Este no es un hecho aislado, dado que este ingeniero destaca que existe algún caso más de Observatorio que se anuncia, pero que nunca llega siquiera a constituirse.

Algunos observatorios languidecen con el tiempo

Otro aspecto sobre el que poner el foco es que cuando se quiere acceder a las últimas memorias de los informes elaborados por algunos de estos organismos, aparece una página de error 404. En este sentido, este ingeniero considera que muchas veces se da cierto patrón cuando se anuncia un Observatorio: “Se crea y sale con fuegos artificiales. Los políticos lo anuncian en rueda de prensa, como acaba de hacer hace unos días la ministra. Eso recibe cierto impacto mediático y cierta visibilidad a través de la prensa”.

Te puede interesar: La Policía Nacional lanza una gran licitación de 40 millones para contratar traductores para sus investigaciones y escuchas telefónicas

Sin embargo, el problema llega tras este punto, dado que ni la prensa ni nadie hace un seguimiento. “Entonces encontramos observatorios que se anuncian y luego simplemente nunca se reúnen. O cambia el Gobierno y ese organismo que antes era imprescindible, ahora nadie lo quiere. También hay algunos que simplemente languidecen, que están, existen, pero son como zombis, ya que el último informe es del 2019 y los últimos cuatro o cinco años no ha publicado nada”.

Entonces ¿por qué se anuncia su creación? Jaime Gómez-Obregón contesta a esta pregunta citando al expresidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy: “Si no sabes qué hacer, pues haces un Observatorio y listo”. Aunque considera que hay cierto “miedo a tomar decisiones” por parte de los políticos y de los gestores públicos o altos funcionarios. “Para cubrirse las espaldas, se entierran en documentación y en razones y argumentos. Es natural tener ese miedo. Pero claro, la solución no puede ser burocratizar más las decisiones”, reflexiona Gómez-Obregón, quien también considera que el marco regulatorio y normativo en ocasiones también pone contra la espada y la pared a los políticos y les imposibilita tomar medidas más allá de un Observatorio.

Un “asunto sistémico” que merece una reflexión, ¿estas ideas tienen sentido? Algunos sí, afirma este ingeniero, pero otros “son el mero impulso eléctrico de un político” en una posición como la de la ministra de Sanidad ante la corrupción: “Tenemos que hacer algo, pero no sabemos qué, pues un Observatorio. El caso es hacer que hacemos algo”.