Qué supermercados abren en Viernes Santo: este es el horario de Mercadona, Lidl o Carrefour

Un trabajador de Mercadona en uno de los supermercados de la cadena. (Europa Press)

Durante la Semana Santa, las principales cadenas de supermercados de España realizarán ajustes en sus horarios de atención al público, debido a las fiestas y el cumplimiento de los días de descanso de sus empleados. Estos cambios implicarán, en diversos casos, el cierre completo de las grandes superficies durante las jornadas del Jueves Santo, Viernes Santo y el Lunes de Pascua, mientras que, en otras situaciones, se verán modificadas las horas de apertura y cierre, adoptando horarios reducidos.

Mercadona

Mercadona, bajo la dirección de Juan Roig, mantiene su política de no operar durante domingos y días festivos. Esta norma se aplicará también el Jueves Santo, con la excepción de Cataluña y Comunidad Valenciana, donde el 28 de marzo no se considera festivo. El Viernes Santo, día no laborable a nivel nacional, la empresa cerrará todas sus sucursales. Respecto al Lunes de Pascua, celebrado en Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, las tiendas en estas comunidades permanecerán cerradas, mientras que en el resto del país el horario será el habitual, de 9:00 a 21:30. Para información detallada sobre los horarios, Mercadona facilita un buscador en su sitio web y se recomienda consultarlo porque puede haber algún cambio de horario en alguno de sus establecimientos.

Te puede interesar: Qué supermercados abren en Sábado Santo: este es el horario de Mercadona, Lidl o Carrefour

Carrefour

El horario de apertura y cierre de los supermercados Carrefour se ajusta según la categoría del establecimiento (hipermercados, supermercados, supermercados exprés o gasolineras), el movimiento comercial de cada sucursal y la posesión de licencias para apertura las 24 horas. Para verificar los establecimiento de Carrefour que estarán en servicio durante el Jueves y Viernes Santo, así como el Lunes de Pascua, se recomienda utilizar el buscador en su sitio web, introduciendo la localidad o código postal de interés.

Personas hacen fila para pagar sus compras en un supermercado de en una fotografía de archivo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Alcampo

En Alcampo, los horarios habituales de los supermercados varían de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:00 o 22:00, dependiendo del establecimiento. Además, algunas tiendas ofrecen servicio los domingos, generalmente de 10:00 a 21:00. Aunque es común que mantengan apertura durante días festivos, los horarios pueden experimentar modificaciones. Por ello, se aconseja consultar los horarios específicos utilizando la herramienta disponible en su página web.

Te puede interesar: Cuándo es el cambio de hora en España este fin de semana: ¿dormirás más o menos por el inicio del horario de verano?

Un Alcampo en Madrid (Alcampo).

DIA

DIA tiene como política de empresa mantener sus supermercados abiertos durante los días festivos, aunque frecuentemente con horarios acortados, funcionando de 10:00 a 14:30 o 15:00 en algunas sucursales. Para prevenir inconvenientes, es recomendable utilizar el buscador en su sitio web, el cual facilita la localización del supermercado más próximo, además de informar sobre sus horarios en jornadas festivas como las de Semana Santa.

Lidl

Otra de las cadenas que apuesta por mantener abiertos sus establecimientos todos los días de la semana es Lidl. No obstante, los horarios de los festivos varían en función del local. Mientras que algunos abrirán de 10:00 a 22:00, otros sólo lo harán por la mañana, hasta las 15:00. Es posible comprobar el horario concreto de cada tienda en el buscador de la empresa: https://www.lidl.es/es/buscador-de-supermercados/s1240.

Aldi

Los supermercados Aldi podrán abrir sus puertas en un horario especial, de 9:00 a 15:00. No obstante, y aunque hay ciudades en las que mantendrá su horario normal, en otras no abrirá sus puertas. Por lo que se recomienda consultar el buscador web de tiendas para conocer el horario de cada establecimiento concreto.