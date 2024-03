El aplaudido análisis de la filóloga Teresa Meana sobre la importancia del lenguaje en la lucha feminista: “Te pone en tu sitio”

Teresa Meana, activista y filóloga feminista. (Wikipedia)

Teresa Meana es activista feminista y filóloga especialista en lenguaje inclusivo no sexista, por eso tiene claro que “lo que no se nombra, no existe” y que “el lenguaje es como el patriarcado, porque impide ver a las mujeres”. La experta lo ha dicho en muchas de las conferencias que imparte, pero esta semana ha sido especialmente aplaudida por la reflexión que ha hecho en el podcast Queridas Hermanas, de Sindy Takanashi, en el que ha ironizado sobre cómo la “intuición femenina” se desarrolla “gracias al lenguaje”.

Durante su intervención, Meana ha mencionado el libro de Monserrat Moreno titulado Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela para explicar la importancia de nombrar a las mujeres y de que ocupen un lugar en el lenguaje. El libro, explica la activista, habla de una niña que, como siempre ha sido tratada como tal, “cree que es niña” y cuando la maestra manda salir al recreo a “los niños que hayan terminado el examen”, ella permanece sentada en clase sin darse por aludida a pesar de haberlo finalizado. “Cuando la maestra le preguntó por qué no había salido, la alumna le explicó que pensaba que sólo podían salir los niños y la docente, por su parte, le dice que con la palabra niños “se refería a toda clase”.

Sin embargo, continúa Meana, cuando la profesora pide levantar la mano a los niños que se quieran apuntar al fútbol, la niña también alza la suya, pero ahí la maestra le dice molesta que solo se refería a los varones, por lo que la pequeña queda confundida. “Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen”, ha asegurado la filóloga durante su entrevista en el podcast sirviéndose de esa anécdota. “A veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no, porque es específico y solo son los niños varones. Yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto”.

Lo fuerte de esa anécdota, ha indicado, es que “eso jamás lo ha vivido un niño, porque no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma, y es que él no sabe, es la niña la que aprende”.

Los comentarios de Meana han sido muy aplaudidos en redes sociales y numerosos usuarios, desde periodistas a activistas y docentes, han destacado sus palabras sobre la importancia de utilizar un lenguaje no sexista. “El lenguaje inclusivo es el más riguroso”, mencionaba una usuaria, mientras que otras simplemente han alabado a la filóloga al señalar que tiene “toda la razón” o que sus comentarios “te ponen en tu sitio”.

Meana, que ahora tiene 71 años y también fue profesora de Secundaria, ya ha hecho referencia al libro de Monserrat Moreno en otras ocasiones, como en 2022 durante la celebración del III Congreso Andaluz de Coeducación, donde subrayó la importancia de que el idioma visibilice a las mujeres porque “las palabras no se las lleva el viento, construyen el pensamiento y la realidad”, apuntó entonces, según recoge la agencia Efe.

“Cuando nombramos cosas hacemos luz sobre ellas, las visibilizamos”, afirmó la experta para defender que el género femenino se extienda tanto como la presencia de las mujeres en la sociedad. “Si no somos nombradas, no seremos conscientes de nuestro lugar”, concluyó.