Crece la alerta yihadista por el IS-K, la filial del Estado Islámico: “Es la mayor amenaza terrorista en Europa”

El viernes 22 de marzo, Moscú sufrió su peor ataque terrorista en veinte años. Al menos 137 personas fallecieron y 182 resultaron heridas en el Crocus City Hall, sala de conciertos de la capital rusa. El Daesh no tardó en reclamar la autoría de la matanza, a través de su agencia de noticias, Amaq. Las imágenes difundidas en Telegram mostraron con detalle la macabra operación llevada a cabo por el Estado Islámico de Gran Jorasán (IS-K, por sus siglas en inglés). La abreviatura, desconocida para el público general, ya había ganado protagonismo en los círculos académicos. Desde el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), aseguran sin ninguna duda que esta franquicia yihadista es “la mayor amenaza de carácter terrorista en Europa”.

Esta filial del Daesh opera principalmente en la región de Asia Central y se ha convertido en uno de los grupos terroristas más brutales de la región. Durante los últimos años, ha adquirido protagonismo especialmente por la inestabilidad generada en Afganistán tras la vuelta de los talibanes al poder. “Esto les permitió en cierto modo incrementar sus capacidades para cometer atentados dentro de la región. Pero quizá lo más sorprendente es la habilidad y la capacidad que han tenido para establecer una agenda no solo en lo regional, sino también focalizar en una dimensión más global”, explica a Infobae España Carlos Igualada, director del OIET. “Lo más probable y en base a las evidencias, es que de aquí a al corto y medio plazo, esta sea la mayor amenaza de carácter terrorista que tengamos que hacer frente en Europa y también, evidentemente, en España”, dice el experto.

La creciente amenaza del IS-K en Europa

El atentado de Moscú es el más letal en Europa desde los ataques de París a 2015 (el noveno más mortal del último siglo en el continente) y pone a la región en alerta. El primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció el domingo que se activaba el máximo nivel de amenaza en su plan Vigipirate y, tal y como aseguró el presidente Macron, el IS-K ha realizado “varias tentativas” en los últimos meses en el país. También Italia ha reforzado la vigilancia antiterrorista ante las vacaciones de Semana Santa.

El experto en terrorismo internacional destaca “el fuerte aparato de operaciones exteriores que han conseguido establecer” a lo largo de los años, que les ha otorgado la capacidad suficiente para cometer el atentado en Moscú. Sus siglas llevan tiempo sonando entre los grupos antiterroristas, tal y como explica el OIET en su Anuario del Terrorismo Yihadista en 2023. “Durante buena parte de 2023, sobre todo en la segunda mitad, en Europa también se vieron operaciones contra terroristas para desmantelar células vinculadas directamente con el IS-K, que había enviado instrucciones para cometer atentados sobre territorio europeo”, asegura Igualada.

La capacidad del IS-K para dirigir y coordinar atentados sobre suelo europeo era algo que se sabía en los círculos especializados e Igualada explica que “era cuestión de tiempo” que algo así ocurriera. En los últimos días, de hecho, se ha podido saber que las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido alertaron a Rusia de la posibilidad del ataque, pero Putin los consideró un “chantaje absoluto” y un intento de intimidación desde Occidente. Lo cierto es que Rusia es un objetivo clásico de los grupos yihadistas: su apoyo a Bashar al Assad en la guerra de Siria, la invasión soviética de Afganistán en 1979 y su reciente acercamiento a los talibanes, que el Estado Islámico considera “traidores a la sangre de los musulmanes” son algunas de las motivaciones tras el atentado. A pesar de haber admitido la autoría yihadista del atentado del viernes, desde Moscú se sigue impulsando la vinculación de Ucrania con los ataques, algo que Kiev niega de forma categórica.

La relación con este país no viene de la nada: el último informe de la ONU sobre Estado Islámico, publicado en enero de 2024, advertía del tránsito de yihadistas centroasiáticos a través de Ucrania. Este itinerario, no obstante, pasa igualmente por Rusia. Igualada admite que durante el último año, el IS-K ha instrumentalizado conflictos como la guerra en Ucrania para sus propios intereses y la inestabilidad actual “puede favorecer que los yihadistas saquen beneficio”, por ejemplo, a través de la compra del mercado negro de armas de asalto o explosivos. “No obstante, al parecer por las últimas informaciones, varios de los atacantes estaban viviendo en Rusia desde hace tiempo”, insiste.

Un nuevo paradigma terrorista en Europa: “No nos pilla por sorpresa”

Si hasta ahora en Europa predominaba un terrorismo “low cost”, donde los protagonistas han sido individuos autoradicalizados, la creciente amenaza del IS-K puede traer un nuevo paradigma terrorista en Europa. “En la segunda mitad de 2023 ya vimos cómo se materializaba esta amenaza, porque hay células ya asentadas en el territorio europeo”, recuerda Igualada. “Es un gran desafío por delante, porque hasta ahora, la mayoría de las detenciones han sido sobre individuos que actúan por cuenta propia”, añade. La situación, explica el experto, podría ser similar al periodo de entre 2015 y 2017, “con atentados en los que eran asesinadas decenas de personas”, pues “ya estamos viendo cómo hay células con capacidades de cometer atentados de gran letalidad”.

Ello no quiere decir que los actores solitarios vayan a desaparecer, sino que “es posible que en los próximos años convivan”. Sin embargo, insiste en que esta dinámica “no nos pilla por sorpresa”. “Los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que combaten el terrorismo ya tenían muy en cuenta la amenaza que representa el escape durante los últimos meses”, recuerda, y destaca las detenciones de los últimos meses “con células consolidadas ya en territorio europeo que tenían intención manifiesta de cometer atentados”. “Si atentados de este tipo todavía no se han dado en Europa occidental es precisamente por el trabajo que hacen las fuerzas antiterroristas”, sentencia.