Esta es la carta que Ayuso envía a los hijos que heredan tras la muerte de un padre para presumir del ahorro que suponen sus políticas fiscales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (A. Pérez Meca - Europa Press)

- “¿Sabe que es esto?”, pregunta el diputado Emilio Delgado, de Más Madrid, mientras muestra un papel. “Esta es una de las miles de cartas que el Gobierno de la señora Ayuso envía a los familiares de personas fallecidas, recordándoles que ahora que han muerto, van a poder ahorrarse un eurillos por las políticas de la Comunidad de Madrid”. Quien escucha al otro lado es Miguel Povedado, director general de Tributos del Ejecutivo autonómico. Para poner contexto lo que se vivió este miércoles en a comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea hay que recordar que Madrid bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%.

La carta reza así: “Con fecha xx/xx/xxxx presentó declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, declarando un importe a ingresar de 42,27 euros. La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias normativas, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a sus ciudadanos. En el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales, usted hubiese tenido que pagar 4.227,19 euros”.

“A usted le parece razonable hacer propaganda política cuando una persona está precisamente sufriendo el duelo por el fallecimiento de un ser querido. ¿Cree que es el momento idóneo?, ¿a quién se le ha ocurrido semejante barbaridad?, ¿qué reacciones esperan ustedes de los familiares? Que digan que no hay mal que por bien no venga”, continúa el parlamentario Emilio Delgado en su exposición, que denuncia que Madrid es la única comunidad de España que envía este tipo de misivas.

La madre de Delgado fue una de las que recibió esas cartas cuando murió su madre, es decir, la abuela del diputado. “Tienen ustedes menos sensibilidad que un codo. Esto es intolerable”. Más Madrid ha llevado este tema a la Asamblea porque quiere que el Gobierno regional deje de enviar este tipo de cartas vendiendo las bondades de sus rebajas fiscales aprovechando la muerte de un familiar. Desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda señalan que estas notificaciones son simplemente “informativas”. Para la Comunidad, la carta se envía solamente cuando se tramita una autoliquidación por donaciones o sucesiones, que no siempre tiene que coincidir con un fallecimiento.

¿Te ha pasado que tras fallecer un familiar te ha llegado una carta de la comunidad de madrid contándote lo que te vas a ahorrar en el impuesto de sucesiones?.

Hoy he llevado esas cartas a la Asamblea de Madrid. pic.twitter.com/jJS2xwQ1of — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) March 6, 2024

La Comunidad de Madrid establece una bonificación del 99% de la cuota de este impuesto dentro del ámbito familiar, que engloba a padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho. De esta forma, un descendiente que perciba una herencia de su padre con una base liquidable de 100.000 euros tras la aplicación de las reducciones correspondientes apenas pagará 124 euros. Sin la bonificación en la cuota, la factura hubiese ascendido a 12.407 euros. También existen una bonificación del 25% para las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos.

Desde Hacienda explican que van a seguir enviando estas cartas, pero este miércoles se disculparon con el diputado Delgado. “En ningún caso desde la Dirección General de Tributos se pretende dar a entender nada ni herir la sensibilidad de nadie”, señaló Povedano. “Solo me queda pedir disculpas a título personal por las molestias que le ha podido ocasionar porque nunca ha sido esa la intención”. El parlamentario de Más Madrid, tirando de ironía, señaló entonces que faltan más cartas: las que anuncian que con las rebajas fiscales que se hacen a las grandes fortunas faltan servicios públicos. Cuando un madrileño no pueda enviar a su padre a una residencia pública de mayores, porque no han hecho ninguna en 30 años, le mandan una carta y se lo explican”, sentenció Delgado.