Sainz lanza un dardo a Ferrari: “Lo siguiente es buscar un sitio donde se me quiera y se me valore”

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz (REUTERS/Rula Rouhana)

“Tengo la suerte, entre comillas, de haber hecho una temporada muy buena en 2023 o haber estado tres o cuatro años en Ferrari donde he ganado carreras, he hecho poles...”, aseguraba Carlos Sainz en las declaraciones previas al Gran Premio de Baréin, el circuito que daría por inaugurada la temporada de Fórmula 1 para este 2024, y que empezaría con buen pie consiguiendo un tercer puesto.

En la anterior campaña finalizó en la quinta posición del mundial de pilotos, después de que su compatriota Fernando Alonso le arrebatara la cuarta posición en la última carrera. Pese a eso, consiguió proclamarse campeón en una cita del calendario, además de subirse en varias ocasiones al podio. “Esto me permite tener un abanico disponible para 2025, lo cual me deja tomármelo con calma y tomarme mi tiempo para decidir cuál de estas opciones es la mejor a medio-largo plazo. Ver dónde creo que voy a tener que apostar por intentar ser campeón del mundo algún día. Analizar bien todos los proyectos”, confesaba en declaraciones a DAZN.

Lo cierto es que su actual equipo no cuenta con él para 2025. Hace unas semanas saltaron las alarmas en el paddock cuando se anunció el fichaje de Lewis Hamilton, campeón de siete mundiales, por la ‘Scuderia’. Esto, inevitablemente, dejaba sin equipo a Sainz, ya que, su compañero Leclerc había renovado con el equipo italiano. No obstante, le quedaba una última oportunidad para demostrar su valía y poder buscar una escudería para su futuro. “Lo siguiente es buscar un sitio donde se me quiera y se me valore, y donde yo pueda tener tres o cuatro años de estabilidad. Encontrar un sitio donde pueda ser campeón del mundo”, zanjó el español.

🗣️ "Encontrar el mejor sitio donde me permitan ser campeón del mundo"@Carlossainz55 tiene claro cuál es su próximo objetivo tras salir de Ferrari#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/F0ANYV3ZUL — DAZN España (@DAZN_ES) March 2, 2024

Para 2025, se rumorea Audi, que recién se estrenaría en la Fórmula 1 (ahora Sauber), y equipo que su padre Carlos Sainz conoce bastante bien, y con quien ha conseguido proclamarse campeón del Dakar. También resuena su nombre como futuro sustituto de Hamilton en Mercedes, lo que sería un ‘intercambio’ de pilotos, pero esta plaza parece estar más cotizada, pues también se rumorea el nombre de Fernando Alonso para ocupar este puesto. El de Aston Martin finaliza la relación contractual con su actual equipo este 2024.

Ferrari ‘abandona’ a Sainz en la celebración del podio

El piloto español dio un golpe encima de la mesa al conseguir el primer podio de la temporada para la escudería italiana. Un podio trabajado -con dos adelantamientos a su compañero de equipo- a la par que sólido, al no dar opciones de caza en ningún tramo de la carrera. Fue el tercero en ver la bandera de cuadros, primero de los mortales, ya que tan solo los Red Bull -en otra galaxia- le superaban.

Sin embargo, sus sensaciones se dieron de bruces con las de Ferrari, que no acudió a la celebración de tan excelente resultado. Cuando Sainz se despojó del casco, su mirada se perdió en la nada. Mientras Max y Pérez se abrazaban con sus mecánicos, el español buscaba a los suyos. Pero nunca los encontró porque no asistieron. Estaba solo. Únicamente asistió un miembro del departamento de comunicación que grababa al piloto mientras se quitaba el casco con perplejidad ante la soledad que le tocaba experimentar.