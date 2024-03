Pedro de la Rosa, más rápido que nadie en Baréin desde hace casi dos décadas: “Creo que este año me van a batir”

Pedro de la Rosa en Baréin 2005.

A veces, hay que estar en el lugar adecuado en el momento justo. Quién sabe si no habrá una oportunidad para pasar a la posteridad esperando a la vuelta de la esquina. Es lo que le sucedió a Pedro de la Rosa cuatro días antes de que se disputase el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 de 2005. Por aquel entonces, el español era piloto probador en la escudería McLaren-Mercedes, quedando relegado a unos entrenamientos libres en los que acostumbraba a brillar. Sin embargo, en aquella ocasión tuvo que pasar a la formación titular de su equipo de la noche a la mañana: el colombiano Juan Pablo Montoya se lesionó jugando al tenis en Madrid y no pudo correr en el país asiático. Gracias a aquel percance, en España llevamos 19 años celebrando que la vuelta rápida histórica del circuito de Sakhir le pertenece a uno de los nuestros.

De la Rosa había entrado en el Gran Circo en 1998, como probador de Jordan. Posteriormente, debutó en la parrilla con Arrows, donde estuvo dos temporadas: fue sexto en su primera carrera, en el 99, y repetiría esta posición dos veces a lo largo del 2000. Jaguar sería su siguiente destino en la competición, de nuevo durante dos cursos (2001 y 2002) y logrando un quinto y un sexto lugar en 2001. Desde 2003, trabajaba más en la sombra en McLaren-Mercedes, preparado por si le tocaba dar un paso al frente. Fue así en una prueba que nunca había disputado hasta que las circunstancias le forzaron a ello: “Voy a disfrutar todo lo que pueda”.

Lejos de amedrentarse, el barcelonés rayó a un gran nivel en la que tan sólo era la segunda edición del Gran Premio de Baréin, que todavía se disputaba de día. En la clasificación, consiguió un octavo puesto que no estuvo nada mal. Ya el domingo, un 3 de abril de 2005, De la Rosa fue uno de los grandes animadores de la prueba. Fue así al protagonizar una serie de adelantamientos que le llevaron a la quinta posición final, deshaciéndose de rivales de sobra conocidos para el aficionado medio: Takuma Sato, Jenson Button, Rubens Barrichello y Mark Webber. A su jefe de filas, Kimi Raikkonen, no le superó. Por galones, sobre todo, ya que en la salida le dejó pasar (el finlandés partió noveno, justo detrás de su compañero).

A los cuatro puntos que sumó aquella jornada hay que unirles el hito de un crono imbatible casi dos décadas después, 1:31.447. Al conseguirlo, De la Rosa dejó sin el pleno de logros del fin de semana a un Fernando Alonso que sí se hizo tanto con la pole position como con la victoria. Es de sobra conocido cómo terminó el campeonato: el asturiano conquistó el primero de sus dos Mundiales con Renault y su compatriota, hoy junto a él en Aston Martin como embajador, volvió a estar entre bambalinas.

“Esta ha sido, de largo, mi mejor carrera en Fórmula 1. Es la primera vez que he podido disputar una carrera con un coche competitivo. He disfrutado y he adelantado a otros pilotos en lugar de ser adelantado. Me lo he pasado bien y siempre divierte adelantar rivales”, declaró el catalán. “Si es mi última carrera, no me preocupa, porque he demostrado de lo que soy capaz. Además, la vuelta rápida ha sido mía después de haber tenido sólo cinco vueltas limpias en toda la carrera”, sentenciaba.

Casi dos décadas de ‘reinado’

De la Rosa llegó a ser piloto oficial de McLaren-Mercedes entre julio y octubre de 2006, quedando segundo en el Gran Premio de Hungría de ese año y convirtiéndose en uno de los cuatro españoles que han logrado un podio en la F1. Entre 2007 y 2009, retomó sus labores como probador. Sauber volvería a darle un puesto titular en 2010, alcanzando la séptima plaza en tierras húngaras. Fue cesado y pasó a trabajar para Pirelli, volviendo a McLaren como reserva y corriendo en un Gran Premio más con Sauber en 2011.

La española HRT le daría la titularidad al volante en 2012, pasando a probar en Ferrari en 2013 y 2014. Tanto allí como en McLaren, coincidió con un Alonso al que vuelve a tratar de ayudar en nuestros días. Unos en los que la marca que dejó en Baréin sigue intacta. Aunque su autor cree que no por mucho tiempo. “Lo más importante es que este récord está más que amortizado. Quién me iba a decir que iba a aguantar 19 años. Si me lo baten… Si puedo escoger, que creo que este año me lo van a batir, que me lo bata un Aston Martin. Que todo quede en casa”, aseguraba este jueves en los micrófonos de DAZN.

La faceta de De la Rosa como analista televisivo de la F1 desde hace ya un tiempo considerable también ha ayudado a que sea una cara visible del deporte rey del automovilismo. Sobre todo, en términos españoles. “He tenido mucha suerte. Piensa que si uno de los coches de los cuatro-cinco mejores equipos ponen un juego de neumáticos nuevo al final de la carrera, con pocos kilos, lo baten fácil. Me va a venir de eso. Si hay un safety car al final, un coche que tenga una parada gratis. Entra, cambia neumáticos y me funde el récord”, valoraba en la retransmisión de los primeros Libres 1 de 2024.

La temporada pasada, Guanyu Zhou se llevó la vuelta rápida en Baréin, cita nocturna desde 2014, con un 1:33.996. Por lo tanto, la posibilidad de que el registro de Pedro de la Rosa pase a mejor vida crece por momentos. Él se lo toma con filosofía, sabiendo que los monoplazas del presente acabarán por tumbar, antes o después, la resistencia de su McLaren MP4-20. “Vamos a apretar los dientes aquí, a ver, aguantando el récord como podamos. Y si se pierde, oye, 19 añitos, que no me los quita nadie”, zanja el asunto. ¿Le cogerán el testigo Alonso o Carlos Sainz?