Un exnúmero uno antepone “la grandeza” de Djokovic al “dramatismo” y los “gritos” de Nadal: “Es de ser un ignorante”

Djokovic (i) y Nadal (d), en una fotografía de archivo. EFE/Yoan Valat

El regreso de Rafa Nadal, tras su primera intentona en Brisbane cuando acababa de empezar el año, cada vez está más cerca de producirse. El español, uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, va a volver a estar en primer plano esta semana. Es así porque están a punto de producirse tanto su exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz, auspiciada por Netflix el próximo 3 de marzo, como su participación en Indian Wells. La parada estadounidense del circuito masculino servirá para comprobar, de nuevo y con el deseo de que en esta ocasión sea con mayor continuidad, cómo se encuentra el manacorense.

Ahora mismo, Novak Djokovic y él son los últimos supervivientes en activo de ese Big 3 que ha marcado una época en el deporte de la raqueta. El serbio, al frente de la clasificación de la ATP, continúa siendo el gran rival a batir por todos, a pesar de lo fuerte que viene pisando Jannik Sinner. El número uno de Nole no parece correr peligro durante un tiempo, pero la pelea en las posiciones inmediatamente posteriores a la suya empieza a presumirse encarnizada.

Federer, Nadal y Djokovic (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

La continuidad en el tour de Nadal y Djokovic, a la par que su próximo concurso en la tierra de las oportunidades, ha llevado a que se produzcan unas reflexiones muy llamativas sobre ellos, precisamente desde Estados Unidos. El autor de las mismas ha sido alguien que, como ellos, sabe bien lo que es ocupar la cima tenística: Andy Roddick.

Roddick se moja en el debate sobre el Big 3

El exjugador natural de Austin (Texas) ha aprovechado el último episodio de su pódcast, que está teniendo una muy buena acogida desde que se aventuró a lanzarlo, para hablar largo y tendido sobre los tres mejores tenistas de todos los tiempos, con Roger Federer entrando en escena. Él es rotundo al respecto de quién es su elegido como, en términos de sus compatriotas, el GOAT (Greatest Of All Time): “Si alineas los currículums del Big 3 y escoges alguno que no sea el de Djokovic, es que estás loco. Es muy simple. Luego puedes argumentar que te guste más uno u otro, pero creer que Novak no es el GOAT, basándonos en las cifras, es de ser un ignorante”.

“La mayoría de la gente no contempla los matices en los debates a gran escala como este. Nos gustan las cosas simples. Quizá el juego de Djokovic no es sencillo de simplificar para un espectador de tenis inexperto. Siempre he pensado que lo que hace no es fácilmente perceptible ni valorable para alguien que no entienda bien este deporte. Tiene una precisión quirúrgica, te destroza y debes asumir unos riesgos imposibles para evitarlo. Él lo sabe y tú sabes que no podrás hacer eso durante tres o cuatro horas”, asegura Roddick cuando habla sobre Djokovic.

Roddick y Djokovic (Ella Ling/Shutterstock)

En su opinión, el balcánico debe contar con más trascendencia histórica porque lo conseguido por Federer y Nadal, dentro de que también es increíble, resulta algo más mundano. “Ves a Federer y te das cuenta de lo increíble que es su tenis. Mientras que Nadal asombra a cualquiera con su intensidad, el dramatismo de su juego, sus gritos. Pero con Djokovic es más difícil entender la grandeza de lo que hace”, sentencia Roddick. Como dato curioso, su balance en los partidos que jugó ante Djokovic es positivo (5-4). No se puede decir lo mismo del head to head con Federer (abrumador 21-3 en contra) y Nadal (7-3 favorable al balear).