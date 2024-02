Christian Horner seguirá como director de Red Bull: rechazada la denuncia por supuesto comportamiento inapropiado

Christian Horner en los test de la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, seguirá en su cargo en la marca austríaca después de que la investigación independiente realizada hacia el ejecutivo británico por un supuesto comportamiento inapropiado fuera completada y las acusaciones hayan sido “desestimadas”. El jefe de equipo de la marca austríaca estaba siendo investigado por la escudería austríaca tras ser acusado por un miembro de la estructura de supuesto comportamiento inapropiado, pero Red Bull confirmó en la tarde de este miércoles que la investigación fue “justa, rigurosa e imparcial”.

“El informe es confidencial y contiene información privada de las partes y terceros que ayudaron en la investigación y, por lo tanto, no se harán más comentarios por respeto a todos los involucrados”, indicó la empresa austríaca en un comunicado. En el texto, Red Bull aseguró que “continúa esforzándose para alcanzar los más altos estándares en los puestos de trabajo”, después de que, de manera independiente a la propia compañía, un abogado especialista externo realizara una investigación a Horner, el jefe de equipo de la marca austríaca desde 2005.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) prefirió no hablar respecto a este tema durante la mañana de este miércoles en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin y aseguró que quería que este tema se solucionara “lo más rápido posible”.

Verstappen habla antes de que arranque la acción en Baréin

Verstappen afirmó este miércoles que el nuevo RB20 es “bastante prometedor”, como todo lo que envuelve al equipo Red Bull, pero quiso quitarse presión, asegurando que “sólo” habían “terminado los test” y que aún no sabe si son “lo suficientemente rápidos” para conseguir un cuarto mundial consecutivo.

El tricampeón del mundo comentó en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada, que tiene “ganas de ver” dónde están. Porque en los test de la semana pasada se sintió muy cómodo y cumplieron el programa estipulado, pero, al mismo tiempo, explicó que hay “muchas carreras”, no sólo Baréin, y que los tiempos no son significativos. Preguntado por si tiene presión por una cuarta corona, dijo que es mejor no pensar en ello, sino “despertarse, ir a la pista, correr y luego ver los resultados”.

Asimismo, prefirió no hablar sobre el jefe de equipo, Christian Horner, antes de que se supiese que la investigación concluye con las acusaciones desestimándose. “Espero que se sepa muy pronto, pero estoy muy centrado en el coche”, sostuvo Verstappen. “No me quiero involucrar. Creemos en el proceso que se está siguiendo con Horner y hay que ser pacientes”, resaltó ‘Mad Max’, que, como sus compañeros, se quejó del calendario, e insistió en que ya están “muy por encima del límite de carreras”.

Verstappen en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Soy joven, pero no voy a estar diez años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad y no en la cantidad”, aseveró Verstappen, que concluyó subrayando que no sólo “no es sostenible”, sino que hay un momento “en el que tienes que evaluar tu calidad de vida”.

La Fórmula Uno abre en el Gran Premio de Baréin una nueva temporada en la que diecinueve pilotos tienen un objetivo común, el de batir al neerlandés, que quiere repetir el paseo triunfal del año pasado en un interminable calendario de 24 circuitos durante 2024. Si lo conseguirá o no empezará a dilucidarse esta semana.

