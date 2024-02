La opinión de Fernando Alonso sobre las declaraciones de Lawrence Stroll en las que asegura que creerá “el mejor equipo de F1 del mundo”

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La sexta temporada de Drive to Survive ya vio la luz. En ella, el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, aseguró que creará “el mejor equipo de Fórmula 1 del mundo”. Los datos de la anterior temporada fueron los mejores registrados por la escudería hasta la fecha. Un año en el que Fernando Alonso consiguió ocho podios.

El finde semana pasada se celebraron en Baréin, que también acogerá el primer Gran Premio de este 2024, los test de pretemporada. Tres jornadas, que aunque supieron a poco, los pilotos y equipos pudieron probar sus monoplazas y hacerse una idea de lo que les deparará este año. Lo cierto es que los datos de la escudería de Silverstone son esperanzadores.

El comienzo del año anterior para el equipo de Stroll y Alonso fue bastante bueno. No mantuvieron esta tónica durante toda la temporada, que en la recta final tuvieron que someter el AMR23 a diversos cambios y mejoras. Sin embargo, para el AMR24 han tomado la base del anterior automóvil y han realizado una versión mejorada y más “agresiva”. Así, después de las jornadas de prueba, le preguntaron sobre la perspectiva del dueño del equipo al español, quien dijo que “él tiene esa misión e intentamos ayudarle para acortar el camino”.

Pocos días de test

Tras dar 77 vueltas al circuito de Baréin en el primer día de probaturas, Alonso tuvo que conformarse con apenas 31 durante el segundo, sin que quede totalmente claro dónde pueden estar los verdes cuando la competición sí sea un hecho en Sakhir. Al menos, que Leclerc se quedase a seis décimas del registro con el que Max Verstappen lideró la acción el miércoles aporta algo de esperanza a la idea preconcebida, y que a día de hoy parece acertada, de que Red Bull seguirá dominando el Mundial.

El propio Leclerc dio por terminado el rodaje matutino, ya que fue él quien tuvo el percance con el sumidero que llevó a decir adiós a los coches 37 minutos antes de lo previsto. El SF-24 sigue dejando buenas sensaciones, tal y como ratificó Carlos Sainz por la tarde. En cuanto a Alonso, no paró de hacer reglajes y comprobaciones de todo tipo, quedándose con ganas de más. “Nuestro programa está en cambio constante según el tiempo disponible, porque no es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato. Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo”, llegó a reconocer, en declaraciones recogidas por AS, tras aparcar su monoplaza.

“Creo que con dos coches por equipo, sería suficiente con tres o cuatro días de test, que es lo mínimo para un deporte profesional”, añadió al periódico deportivo español. A pesar de que el rendimiento empeoró si tenemos en cuenta lo conseguido hace unas horas (tercero mientras pudo rodar, octavo en el global), Alonso tiene buenas expectativas de cara al arranque del curso. Todavía le queda el viernes, en horario vespertino, para seguir haciéndose al AMR24.