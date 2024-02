Seong Chang afronta su última año ATP antes de ingresar en el servicio militar obligatorio: la realidad de los deportistas surcoreanos

El tenista surcoreano Hong Seong Chang

Hong Seong Chang tiene 26 años y este 2024 será el último que dispute como profesional, o al menos, durante dos años. Lo cierto es que, el próximo mes de diciembre tendrá que poner un punto y aparte en su trayectoria tenística, debido a que tiene que incorporarse a Ejército de Corea del Sur, condición obligatoria en su país para todos los deportistas entre 18 y 28 años. “Este año tengo que ir al ejército durante un año y medio. Este año será el último”, dijo Hong a los medios en Bangalore.

Alcanzó la final en el Challenger indio, escalando de la posición 221 hasta la 194. Allí, reconoció que como no puedo viajar durante este año y medio, no podré competir con otros jugadores del mundo”, lo todos los puestos que consiga subir durante estos meses, le servirán de poco cuando finalice el año, ya que no podrá defenderlos. Sin embargo, al surcoreano le gustaría cumplir uno de sus sueños antes de iniciarse en esta nueva experiencia: “Mi objetivo inmediato es jugar la clasificación de Roland Garros. También quiero jugar el cuadro principal de los Grand Salms este año. Ese es mi objetivo principal, ya que tengo que ir al ejército a finales de año”, confesó, por lo que tendrá que permanecer cerca del Top-200 si quiere viajar a la capital francesa.

Pese a que abandona la competición mundial, puesto que no puede viajar al extranjero, no lo hará con sus entrenamientos. Las instalaciones militares cuentan con una pista de tenis, además de un equipo que juega y entrena allí, un ápice de esperanza al que puede agarrarse Seong Chang para mantener su condición física y poder regresar cuando finalice el servicio. “Puedo jugar una hora. De hecho, tienen un equipo de tenis en el ejército y puedo jugar tenis en el circuito nacional, lo que no puedo es salir al extranjero a jugar”, relató.

Con todo, y pese al ‘contratiempo’, se mostraba con ganas de regresar a la competición, de la que dice estar encantado: “Quiero volver otra vez. Si puedo estar físicamente bien y ver si mi familia también lo esté para viajar. Pero me encanta competir e intentaré volver”.

¿Cómo es el servicio militar en Corea del Sur?

En Corea del Sur, los hombres entre 18 y 35 años están obligados a realizar por dos años el servicio militar obligatorio. Este consiste en un entrenamiento básico de cuatro a cinco semanas, para posteriormente pasar a la asignación de ramas militares, que son: ejército (18 meses), marina (20 meses), fuerzas aéreas y marítimas (21 meses) y empleado público (21 meses).

Sin embargo, hay algunas excepciones establecidas por el gobierno surcoreano y que recaen en personas que tengan un cierto peso en la representación del país fuera de sus fronteras. Es el caso de los deportistas o músicos. En el caso de los primeros, todo deportista profesional que consiga ganar competiciones internacionales podrán quedar exentos de este servicio militar debido a su trabajo representando el país. Deben ganar medallas olímpicas, concursos internacionales o torneos futbolísticos.

Casos similares al de Seong Chang

El joven de 26 años no ha sido el único que ha pasado por esto. De hecho, en el mes de octubre su compatriota Soonwoo Kwon se quedó cerca de conseguir coronar en los Juegos Asiáticos, lo que le otorgaba la excepción de adentrarse en el servicio militar. Fruto de la ira rompió la raqueta dándole golpes contra el suelo y el banco, para posteriormente disculparse en redes sociales.

Más allá del tenis, el extremo derecho de la selección surcoreana, Chang-Hoon Kwong disputó el mundial de fútbol de Catar, simultáneamente realizaba el servicio militar (recibió un permiso para poder asistir).

Corrió distinta suerte para Hyeon Chung, quien disfrutó de la exención teniendo que cumplir únicamente un mes de servicio, gracias a su oro en dobles en los Juegos Asiáticos 2014. Otras peculiaridades son las de Son y las de Kim Jung-woo. El primero de ellos ganó los Juegos Asiáticos de 2018. El futbolista del Tottenham se involucró en el equipo nacional para lograr la victoria, consiguió un permiso y en lugar de tener que cumplir con 18 meses fue suficiente con un par de semanas. El segundo tomó la alternativa de incorporarse al Sangju Sangmu Phoenix (traducido como ‘Cuerpos Atléticos de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur’). Esta opción permite estar de dos a tres años en el equipo y posteriormente regresar al club en el que estaba.