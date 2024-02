La emotiva charla de Henry con Xavi tras el partido contra el Nápoles: “Tienes que estar orgulloso de lo que eres”

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández (EFE/ Alejandro García)

El FC Barcelona volvió a tropezar en Champions ante el Nápoles con un empate en la ida de los octavos de final. Ni la última oportunidad de Xavi Hernández y los suyos para redimirse, quedó libre de pecado. La efectividad del área pequeña brilló por su ausencia en el bando azulgrana. La superioridad con las que comenzaron el encuentro fue viniéndose a menos, y fue cuando restaban 15 minutos para el final del partido cuando el conjunto italiano logró el empate, privando de toda ventaja al equipo azulgrana en el partido de vuelta en Montjuic.

“Hemos estado muy bien en todos los aspectos del juego. Menos a partir del gol”, dijo el técnico culé al final del partido. “Para mí, no (es un buen resultado). Era de ganar hoy”, añadió. Xavi continúa al frente del banquillo culé, al menos hasta el próximo mes de marzo cuando se dispute el partido de la vuelta, y, dependiendo de los resultados alcanzados se procederán a tomar decisiones o seguirá hasta el mes de junio, que como ya adelantó, sería su última experiencia al frente del Barça.

Pese a este sabor amargo después del partido, no todo fue así para Xavi. El español protagonizó un divertido momento junto al francés Thierry Henry, excompañero del entrenador en el Barcelona y actual comentarista de CBS Sports. Concedieron una breve entrevista en la que también participaron los exfutbolistas ingleses Jamie Carragher y Micah Richards. En ella, recibió elogios del francés, quien quiso destacar el trabajo que lleva realizando Xavi durante todos estos meses.

Entrevista a Xavi Hernández para la CBS Sports después del partido ante el Nápoles en los octavos de ida de la Champions (Twitter)

“Has ganado la Liga y tienes que estar orgulloso de lo que eres”

“Xavi Hernández Creus de Terrassa”, saludó Henry a Xavi, para proceder con los elogios. “Lo primero que decir es que estoy impresionado con el trabajo que has hecho. No me importa lo que la gente diga. Has ganado la Liga y tienes que estar orgulloso de lo que eres. Yo estoy muy orgulloso de haber compartido terreno de juego contigo y me enseñaste mucho en el Barcelona. Me dijiste que antes de poder hablar, porque yo no había ganado nada en Barcelona, debía ganar para poder entender lo que significa este club”, continuó Henry.

Su excompañero no dudó en ponerlo a la misma altura que a Guardiola: “Tengo una última para ti. Espero que sigas adelante porque tu cerebro para mí no tiene comparación. El único que está allí arriba contigo es Pep (Guardiola) en términos de cómo ves el juego. Así que espero que vuelvas pronto y te veamos en los terrenos de juego pronto. Sé que todavía queda temporada y todo eso, pero ya sabes a lo que me refiero. Así que por favor, vuelve pronto”.

Xavi quiso concluir agradeciendo las palabras del francés: “Muchas gracias Titi, agradezco de verdad tus palabras. Sabes que te quiero mucho y que hiciste la diferencia aquí en Barcelona y nos ayudaste mucho. Eres top amigo, muchas gracias por tus palabras”.