Dani Alves se enfrenta a la sentencia de su juicio por violación en Barcelona: una condena no cerraría el caso por completo

398 días. Es el tiempo que acumula en prisión provisional el futbolista Dani Alves tras ser detenido el día 20 de enero de 2023 por la presunta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Este jueves, volverá a la Audiencia Provincial de Barcelona para conocer la sentencia que marcará su futuro. Una condena, casi con toda seguridad, prolongaría su estancia en la cárcel, ya como preso de pleno derecho y no en régimen preventivo. Sin embargo, Alves tendrá un par de balas más en la recámara para buscar su puesta en libertad.

El tribunal de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha citado a las partes del caso -la Fiscalía, la acusación particular y la defensa- a las 10:00 horas de este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), en el paseo Lluís Companys de la ciudad condal. Hasta allí será conducido Dani Alves en un furgón de los Mossos d’Esquadra desde el centro penitenciario Brians II.

Según informó el TSJCat, la notificación de la sentencia a las partes será a puerta cerrada, es decir, no podrá ser cubierta por los medios de comunicación en el interior de la sede judicial. No obstante, el contenido de la sentencia será facilitado posteriormente a los periodistas.

El tribunal que juzgó a Dani Alves entre los días 5 y 7 de este mes de febrero no solo dará traslado de la sentencia a las partes personadas en el caso, si no que también resolverá la petición de puesta en libertad del futbolista que realizó su abogada, Inés Guardiola, al término de la última sesión de la vista oral. La letrada, que también solicitó una sentencia absolutoria para su cliente, alegó que una vez celebrado el juicio ya no existían argumentos para mantener al brasileño entre rejas, entre ellos el riesgo de fuga. Por su parte, la acusación particular y la Fiscalía pidieron 12 y 9 años de cárcel para el acusado, respectivamente.

La sentencia no será firme

En caso de una sentencia condenatoria para Alves, no agotaría sus opciones para buscar su puesta en libertad. Y es que esa sentencia no sería firme y su defensa, ejercida por la letrada Inés Guardiola, podría interponer un recurso, en primer lugar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De ser confirmado el fallo de la Audiencia barcelonesa, el futbolista tendría una última oportunidad para pedir amparo con un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, la última estancia de la justicia española.

Guardiola ya pidió la suspensión del juicio a Dani Alves al entender que se vulneraron sus “derechos fundamentales”, entre ellos el de defensa. La letrada, en el trámite de cuestiones previas, hizo referencia a varias supuestas vulneraciones de los derechos del acusado, empezando por la investigación abordada por los Mossos d’Esquadra, que, a juicio de la defensa, se hizo “a las espadas” del futbolista. Sin embargo, el tribunal decidió seguir adelante con la vista oral.

También tendrá las mismas opciones la acusación particular, ejercida por Ester García, la abogada de la víctima y denunciante, en el caso de que no quede conforme con el fallo del tribunal de la Audiencia.