Noemí Galera revive el paso de Pilar Rubio como presentadora de ‘OT 2011’: “Fue la cabeza de turco”

La final de Operación Triunfo 2023 ha traído consigo un huracán de emociones, pues consigo se cierra una etapa. Una vez más, ha sido Noemí Galera quien se puso al frente de la academia como directora de una edición que ha dado mucho de qué hablar.

Además de aclarar su supuesto ‘enfado’ con Ruslana, Galera ha alabado la labor realizada por Chenoa como presentadora de OT 2023. Y, en ese sentido, ha recordado el paso de Pilar Rubio como conductora del formato en 2011.

“Chenoa ha estado a la altura del formato y lo ha superado con creces. Para mí, lo más importante de ella es cómo trataba a los chicos y las chicas, aparte de su naturalidad y que conoce perfectamente el formato. Es la persona ideal para hacerlo”, dijo sobre la extriunfita, ante varios medios de comunicación, entre los que estuvo Infobae España. Y es que la cantante pasó por la academia en su primera edición, allá por 2001.

“Ellos se sienten seguros a su lado, les da mucha tranquilidad. Es muy cariñosa, pero porque ella sabe lo que es. Nadie mejor que ella sabe lo que sienten en cada momento, sobre todo en plató”, asegura. La directora también habló de la canción grupal que la intérprete de Escondidos versionó junto a los finalistas, Last Dance de Donna Summer, asegurando que la interpretación fue gloriosa.

Y fue justo entonces cuando se trajo presente el paso de la esposa de Sergio Ramos por la Academia. “Eran problemas que estaban en otras esferas, tampoco lo tuvo fácil... Ella fue la cabeza de turco en ese momento”, confiesa Galera. “Me sabe mal no haber podido, en el momento, darle más apoyo, pero no coincidíamos porque íbamos todos de culo, solo nos veíamos el día de la gala. Yo no sabía nada de lo que pasaba, porque no eran problemas que estaban pasando aquí, estaban pasando en otras esferas. Pero eso es algo que lo ves con el tiempo y además no me parece bien hacer escarnio de algo que pasó hace 11 años”, manifiesta.

Discrepancias con el jurado

Tras esta aclaración, la conversación tomó otro tono. Noemí Galera habló del trato que el jurado ha tenido esta edición con los concursantes y las discrepancias con ellos en cada gala. “Intento que no haya discrepancias, pero a veces sale sí. Si no estoy de acuerdo, lo tengo que decir. A veces no estamos de acuerdo y ya está, se dice, pero tenemos muy buen rollo. Tanto Rouss como Cris tienen una edad que empatizan con ellos y hablan el mismo idioma. Por otra parte, Buika tiene un bagaje... Es un personaje, es icónica”, explica.

Por último, otras de las personas de las que habló Galera fue de Abril Zamora, de quien también se deshizo en elogios. “La conocí aquí y nos hemos entendido mucho. Abril es una tía que le pone mucha pasión a lo que hace, y OT o lo haces con pasión y te involucras al 100% o mejor que no lo hagas. Demanda mucha energía. Y ella se ha venido aquí, se ha instalado aquí. Ha dejado absolutamente todo, y se ha dedicado en cuerpo y alma a los chicos y las chicas”, manifiesta.

Además, ha dejado saber que le gustaría volver a contar con su colaboración para la segunda temporada, aunque todavía tendrán que ponerse de acuerdo. “No sé cuando va a ser, ni la agenda que va a tener... Es que claro hace de todo, actriz, directora... Yo que sé si tiene un rodaje o no. No lo sé, pero ojalá pudiera”, dice.