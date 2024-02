Luis Miguel Rodríguez, ex de Ágatha Ruiz de la Prada, se enfrenta a los tractoristas

Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero', se ha enfrentado a los agricultores que estaban detenidos a las puertas de su negocio, Desguaces La Torre. (Telemadrid)

Este miércoles 21 de febrero Madrid se ha convertido en el objetivo de los tractores, que se han citado a las 10:30 de la mañana frente a las puertas del Ministerio de Agricultura para transmitir su malestar y protestar por la situación del campo. Sin embargo, el camino no está siendo fácil para muchos de ellos, que se han visto detenidos por la Guardia Civil en diferentes localidades limítrofes a Madrid.

Una de ellas es Torrejón de la Calzada, donde cerca de 500 agricultores y sus vehículos han sido bloqueados por las fuerzas de seguridad del Estado, que les han detenido a las puertas de un conocido negocio. Se trata de Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como El Chatarrero y famoso en las páginas del papel couché por sus relaciones sentimentales, pues fue pareja de Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada. Hace unos días, además, fue fotografiado por la revista Diez Minutos compartiendo un paseo con Tita Cervera, la baronesa Thyssen.

Pero lo que ahora le hace saltar a la actualidad nada tiene que ver con su vida amorosa, sino con la profesional. Las cámaras de Telemadrid han podido captar a Luis Miguel visiblemente enfadado después de que una gran cantidad de tractores se hayan detenido a las puertas de su negocio, impidiéndole ejercer su trabajo con normalidad. Por ello, no ha dudado en salir a enfrentarse a algunos de los agricultores, exigiéndoles que se marcharan de las puertas de Desguaces La Torre.

Si bien no se han podido escuchar las palabras exactas de Luis Miguel, por su lenguaje corporal se entendía que estaba visiblemente molesto por la situación, “¿acaso tengo yo la culpa?”, interpeló, haciendo referencia a que la situación le perjudicaba. A su interlocutor, en cambio, sí se le pudo oír bien. “No nos vamos a ir. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que no nos dejen pasar? ¡Si nosotros nos queremos ir!”, le dijo uno de los agricultores.

A esto Rodríguez respondió que entonces lo que tenían que hacer era “aparcar” los tractores y “dejar pasar” a la nave. “¡Nos queremos ir todos juntos! ¡Los tractores no se mueven de aquí! ¡O todos juntos o no se mueve ni Dios!”, insistió el agricultor. Ante esta respuesta, el ex de Ágatha Ruiz de la Prada optaba por irse para no caldear más la situación.

Cortes en Madrid

La llegada a Madrid de medio millar de tractores desde cinco flancos diferentes a lo largo de este miércoles afectará al tráfico en distintos puntos de la Comunidad de Madrid y de sus accesos, especialmente en el centro de la ciudad, donde se cortarán varias vías importantes.

El desplazamiento de los agricultores hasta la capital tiene como destino final la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en el paseo de la Infanta Isabel, junto a la estación de Atocha. Los manifestantes han comenzado a dirigirse hacia el centro de Madrid a primera hora de la mañana desde las cinco localidades próximas a la capital a las que llegarán a lo largo de esta tarde: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara.

Si bien fue la Delegación del Gobierno en Madrid planteó el recorrido de cada una de las cinco columnas de vehículos con el fin de compatibilizar el derecho de manifestación de los agricultores con la seguridad vial y ciudadana, muchos de ellos han tenido problemas para acceder a la capital. De hecho, esta propuesta fue recurrida ante la justicia por la organización agraria Unión de Uniones.