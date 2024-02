Carlos Sainz ‘imita’ a Alonso y es tercero al debutar con su último Ferrari, muy por delante de Leclerc

Carlos Sainz en la primera jornada de test en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La sorpresa tampoco saltó por la tarde en el arranque de los test de la Fórmula 1 2024. Ni Red Bull ni Max Verstappen, que hizo doblete, lo permitieron. El nuevo monoplaza de la escudería austríaca promete ser tan o más infalible que el anterior, a pesar de que todavía nos encontremos en la pretemporada y algunas cosas estén a tiempo de cambiar. Aun así, el panorama parece calcado al de 2023, a poco más de una semana del estreno del Mundial. Los que más se ‘acercan’ a la bestia, tras la jornada inicial de probaturas en Baréin, son Lando Norris y Carlos Sainz. Eso sí, a más de un segundo de distancia.

Lo relevante aquí son las sensaciones, que invitan a creer que nada cambiará en el primer puesto, salvo hecatombe. La buena noticia para la parroquia española es que tanto Fernando Alonso como Sainz están dispuestos a pelear con el resto de candidatos a ocupar la parte alta de la parrilla. El asturiano dejó buenas sensaciones por la mañana con el nuevo Aston Martin, al que colocó tercero (1:33.385) antes de que Lance Stroll, por la tarde y con la pista ya más rápida, mejorase el crono hasta el 1:33.007 (el canadiense fue sexto y Alonso, en el global, octavo). Por su parte, el madrileño dejó muy claro que quiere despedirse a lo grande de Ferrari.

A los mandos del SF-24, Sainz marcó un 1:32.584 con el que superó ampliamente a su compañero Charles Leclerc, séptimo al lograr un mejor registro de 1:33.247. El único ganador reciente de un Gran Premio que no se llama Verstappen ni Checo Pérez llegó incluso a superar al neerlandés en los primeros compases de la sesión vespertina. Finalmente, Red Bull, como casi siempre, reinó, con McLaren confirmando que seguirá dando mucha guerra también este curso.

Fernando Alonso en la primera jornada de test en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Sinceramente, recopilamos todo lo que queríamos, y tuvimos una buena primera jornada, así que ahora es hora de agachar la cabeza y ver cómo podemos ser cada vez más y más rápidos”, comentó Sainz al concluir la acción. “Estoy bastante contento. Fernando (Alonso) ha hecho un gran trabajo, porque incluso hemos terminado antes de lo que pensábamos”, comentó, por otro lado, el director de Aston Martin, Mike Krack.

Mercedes, sorpresa negativa

El primer día prácticamente intachable de Verstappen contrastó con las penurias que vivieron en Mercedes. George Russell, el único hombre al volante del W15 en esta ocasión, no pudo rodar con los mejores en ningún momento, concluyendo duodécimo. Se espera mucho de las evoluciones de los de las flechas plateadas, que acostumbran a ser cautos con lo que enseñan. Habrá que esperar para saber si esto es flor de un día o realmente han ido a peor.

En Williams pudieron presumir aún menos, acaparando los percances más sonados: un fallo en la bomba de gasolina del coche de Alex Albon y una salida de pista y un probable problema en la transmisión para el de Logan Sargeant. La nota positiva la puso Visa Cash, que puede darle aún más empaque a la supremacía de Red Bull si sus bólidos continúan rindiendo así: Daniel Ricciardo logró colocar en la cuarta plaza uno de los monoplazas del filial de los energéticos. Lo que faltaba para apretar la zona media.

Max Verstappen en el circuito de Sakhir (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Alpine reaccionó a última hora y Pierre Gasly pudo ser quinto, aunque Esteban Ocon se quedó en la última posición. Este jueves, Alonso volverá a correr en el tramo matinal, sin que se sepa, hasta que toque salir, cómo se repartirán la actividad en Ferrari. En busca de un sorpaso que no termina de llegar y aunque todo esto sea provisional, la noticia es que no hay noticia: a Red Bull no se le agota el combustible.