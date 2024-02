Lara Álvarez anuncia que deja Mediaset tras 10 años “para emprender un nuevo camino profesional”

Lara Álvarez, en montaje de Infobae.

Lara Álvarez abandona Mediaset España. Así lo ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales, donde ha compartido en un escueto comunicado que ha puesto punto final a su contrato con la cadena privada, con la que llevaba ligada desde hace una década. En este breve texto, que se puede ver en su perfil de Instagram, la asturiana ha querido dar las gracias a sus seguidores por el apoyo que ha recibido en estos años y que la convirtió en uno de los rostros estrellas de la pequeña pantalla.

“Después de casi 10 años, que recordaré siempre, he decidido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional. Gracias a todos por vuestro cariño”, se puede leer en el escueto comunicado, en el que no desvela ningún detalle del que será su próximo proyecto.

La noticia ha sido una gran sorpresa, pues se ha desvelado apenas un año después de que Lara renovara su contrato de larga duración con la cadena. Si bien es cierto que en ese momento surgieron rumores que apuntaban a que estaba un tanto cansada de los programas que le daban, finalmente decidió quedarse. La idea era que presentara otros espacios, y así con Me Resbala, aunque el espacio no tuvo la audiencia esperada y terminó siendo cancelado. Fue así como dio el salto a GH VIP 8: última hora, pasando a la franja del access prime time.

Este anuncio llega un año después de su adiós al que era su formato de cabecera, Supervivientes, el cual presentó desde Honduras desde 2015 a 2022. ”Hay prioridades que van cambiando en tu vida (...). Creo que el cambio tiene que venir de uno. Si no lo provocas tú, a veces no pasa”, dijo en aquel momento, pronunciando unas palabras que ahora cobran más significado.

Trayectoria en Mediaset España

Su debut en la cadena de Fuencarral fue en el año 2011, cuando fichó como presentadora de Deportes Cuatro y, más tarde, del Mundial de MotoGP 2012. De ahí dio un breve salto a Atresmedia para terminar regresando a Mediaset, que le ofreció Todo va bien. Tras la cancelación de este espacio, en el que estuvo durante una parte de 2015, Álvarez saltó a Telecinco, donde comenzó una etapa muy prolífica con espacios como Supervivientes, Gran Hermano, Gran Hermano VIP: Última Hora, además de presentar las Campanadas de fin de año de 2016.

Lara Álvarez, en 'Me Resbala'. (Mediaset España)

En 2017 regresó de manera temporal a Cuatro para ponerse al frente de Dani & Flo, junto a Dani Martínez y Florentino Fernández. Sin embargo, en 2018 volvió a la que ha sido su casa durante más tiempo, firmando otros proyectos de Telecinco como Juegos sin fronteras, La Casa Fuerte, Secret Story: última hiora, las galas especiales de Nochebuena y Nochevieja de 2021, Idol Kids, Pesadilla en El Paraíso, Me Resbala, A tu bola y La mejor generación.