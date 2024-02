Alonso explota contra la FIA por los test de pretemporada en Bahréin: “Es injusto, no lo puedo entender”

Fernando Alonso durante el GP de Austin 2023 (REUTERS).

La cuenta atrás para la temporada 2024 está a punto de finalizar. Una vez presentados todos los monoplazas, resta poco más una semana para que lleguen los test de pretemporada. Y, de nuevo, gran parte de las miradas se las lleva Fernando Alonso, quien ha vuelto a despertar a sus seguidores con un nuevo movimiento que sustituye a la 33, esta vez, llamado hyperfocus. “Significa total dedicación a lo que haces. Estar unidos ahora, y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, y estar todos al 100%. La concentración es bastante extrema. Vivir por tu trabajo. Pensar todos los días en coches, y en mi caso, 24 horas al día. Hyperfocus significa, para cada persona dentro de esta organización, visualizarse ganando carreras, y en la lucha por el campeonato”, apunta el piloto español que este año vuelve a ser el más longevo de la parrilla.

“Incluso si es la 21ª temporada en la Fórmula 1, sigue siendo la misma adrenalina. Es una sensación única en este momento del año, con las primeras semanas de enero, y no es nada diferente a las otras campañas, continúas teniendo esas mariposas”, explicó el asturiano en su primera jornada en la sede de la escudería en 2024. “Siempre pienso en formas de ser más rápido detrás del volante y en cómo mejorar como piloto, miras la repetición de algunas carreras, con diferentes trazadas o estrategias de todos los equipos y pilotos”.

Críticas al calendario

Esta temporada, el asturiano tiene ante sí el reto de lograr la victoria número 33, algo que pese a rozarlo no consiguió el curso pasado. Y, además, puede escribir su nombre -más todavía- en los libros históricos de la Fórmula 1 si alcanza las 400 carreras en el Gran Circo. Ningún piloto lo ha conseguido. Aunque para ello deberá disputar prácticamente la totalidad de grandes premios planificados -24- para 2024, porque actualmente acumula 377 carreras. Abandonar en tan sólo dos citas supondría perder la posibilidad de conseguirlo.

Es precisamente la carga de carreras la que comprime las fechas e impide a los equipos planificar la pretemporada con previsión. Entre el 21 y 23 de febrero se disputará en Sakhir -Bahréin- esa triple jornada de test en la que una avería o cualquier contratiempo, nada ilógico con monoplazas nuevos, prácticamente deja KO la pretemporada. “He estado pensando todo el invierno en esto, en lo injusto que es que sólo tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo”, aseguró a los medios en los últimos días.

Comparación con Nadal

“No hay otro deporte en el mundo, con todo el dinero involucrado y con todo el marketing y las cosas buenas que decimos sobre la Fórmula 1 y estar cada vez más cerca de los aficionados, en el que eso suceda”, añade el de Aston Martin. “No puedo entender por qué luego no vamos a Bahréin para cuatro días, que podrían ser dos y dos para los pilotos. Si vas a tres, que no es par, que es un número impar, no puedes dividirlo entre los pilotos. Su buen amigo George Russell, además presidente de la GPDA, tercia en favor de su compañero y rival, con un ejemplo además ‘comprado’ al propio Fernando: “¿Te imaginas a Rafael Nadal pasando 12 semanas sin golpear una pelota y luego ir directamente a Roland Garros con un día y medio de entrenamiento? Simplemente, nunca sucedería”, zanja.

En 2005, año de su primer título, disputó 29 jornadas de test durante todo el año, por poner un ejemplo, 32 en 2004 o 44 en 2003, su primer año en Renault. Luego pasaron a la veintena, y a la decena, por el aumento de las carreras y el pretendido ahorro de costes tras sucesivas crisis, para terminar en cinco en los últimos años, y ahora en día y medio. Se entrena ya en las carreras.