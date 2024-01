Sinner: “Me gusta lidiar con la presión, saca mi mejor nivel de tenis”

El tenista italiano, Jannik Sinner (REUTERS/Issei Kato)

Solo tiene 22 años y solo ha disputado una final de Grand Slam. Pero como se suele decir fue ‘llegar y besar el santo’. Jannik Sinner se proclamó campeón del Open de Australia después de un partido que pasará a la historia del torneo tras remontar a Daniil Medvedev los dos primeros sets. El partido empezó con todo en contra para el italiano, que a tiempo supo darle la vuelta y llevarse el triunfo.

Después de la euforia, pero todavía con la felicidad, el cuarto del mundo atendió a los medios, con los que reflexionó sobre lo que esta victoria suponía en su carrera deportiva. “Conforme avanzó el partido me fui sintiendo mejor, porque él llevaba mucho esfuerzo encima. Creo que hoy eso fue clave”, afirmó Sinner, que supo revertir la situación del partido, siendo consciente de “la cantidad de horas que Medvedev había jugado en el torneo”. “Esperaba algo diferente de Daniil. Tenía la sensación de que saldría a pista algo más agresivo, pero no a este nivel. Ha jugado muy bien durante dos sets y medio. He intentado mantenerme en el partido y aprovechar alguna oportunidad en el tercer set. Cuando ganas un juego muy importante, el partido puede cambiar y eso es lo que ha sucedido”, apuntó.

Al principio del encuentro, Sinner tuvo unos errores fruto de los nervios de quien enfrenta una gran final por primera vez. Pero cada vez se fue sintiendo más cómodo y supo mantener la entereza propia de los elegidos para disputar un partido de ese calado. Sacó fuerzas para elevar el nivel en el momento crucial del partido, que sería determinante para alargar el partido a las cinco mangas y conseguir el éxito australiano. “Siempre hay presión, pero la presión es algo bueno”, advirtió el italiano. “Tienes que gestionarla de la manera correcta porque es un privilegio. No hay muchos jugadores que afronten este tipo de presión”, aseguró Sinner, que a sus 22 años ya ha demostrado en entrevistas previas su madurez.

“A mí me gusta lidiar con la presión. No sabría cómo explicarlo, pero creo que saca mi mejor nivel de tenis. Al mismo tiempo, me siento bastante relajado porque siempre trato de disfrutar sobre la pista. Siendo honesto, creo que la presión es un privilegio”, zanjó.

El italiano se encuentra a poco más de 1.500 puntos de distancia de Novak Djokovic, pero como un jugador a tener muy en cuenta en esta temporada. El italiano, junto a Medvedev, han sido los mejores en victorias de finales de 2023 y principios de 2024 (72 del ruso y 70 del italiano). Del número dos está a 945 puntos y del top-3 a escasos 500 puntos.

Cúlmen de un equipo consolidado

Este triunfo no es solo de Sinner. El equipo que el italiano ha ido configurando a lo largo de estos años es lo que le ha permitido llegar a este nivel. Pupilo de Simonne Vagnozzi y Darren Cahill, Sinner ha conseguido un Masters 1.000, la Copa Davis y su primer Grand Slam en pocos meses, en lo que parece una carrera, por ahora, sin límites.

“El año pasado intentamos lograr mejores resultados”, reconoció Jannik. “Comenzamos muy bien en los torneos de pista cubierta. En Indian Wells y Miami alcancé una semifinal y una final. En Montecarlo me planté en las semifinales y pisé esa misma ronda en Wimbledon. Tuve muy buenos resultados. Esto me hizo creer que podía competir ante los mejores jugadores del mundo”, recuerda sobre 2023.

Jannik Sinner, primer italiano en ganar el Open de Australia (@AustralianOpen)

“Ahora necesito procesarlo. No es sencillo vencer a jugadores como Novak en la semifinal y a Djokovic en la final. Es un gran momento para mí y para mi equipo. Por otro lado, soy consciente de que debo mejorar si quiero tener la opción de volver a levantar otro gran trofeo”, adelanta Sinner, consciente del margen de mejora que todavía tiene, y que seguirá teniendo pase el tiempo que pase.

Lejos de ser el primer nombre que se inscribe en el trofeo australiano diferente desde 2014 (ganó Wawrinka), Sinner se ha convertido en el primer italiano en ganar este Grand Slam, y el primer hombre en volver a ganar un título grande desde Adriano Pannatta en 1976. “Significa mucho para mí, quizá sea lo más importante por el apoyo que me han dado en todos estos años”, indicó el azzurro. “Es increíble poder hacerles felices hoy. Siento que me han impulsado a creer en mí mismo. Es fantástico haber tenido su confianza”, se mostró agradecido con el apoyo recibido de su país.