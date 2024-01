Jenni Hermoso desvela los métodos de Vilda: charlas personalizadas antes de dormir y control de las compras

Jenni Hermoso en su entrevista con Jesús Calleja (Planeta Calleja)

La victoria de España en el último Mundial femenino de fútbol ha llevado a que las futbolistas que protagonizaron la gesta hayan trascendido más allá del terreno de juego. Uno de los ejemplos más notorios de esta realidad es el de Jenni Hermoso, que ha llegado incluso a dar las Campanadas de Fin de Año en TVE y que ahora, para prolongar su incursión en la televisión española, protagonizará el primer episodio de la nueva temporada de Planeta Calleja.

Será este lunes 15 de enero, a partir de las 22:50 horas, cuando los espectadores de Cuatro podrán acompañar tanto a la campeona del mundo como al aventurero Jesús Calleja en su viaje por Islandia. Una ocasión propicia, como sucede siempre en este programa, para hacer migas con el invitado y conocerle más de cerca. En lo que a Hermoso respecta, el interés radica especialmente en lo sucedido con Luis Rubiales nada más conseguir el mayor éxito deportivo de su carrera: un beso no consentido que acabó provocando la salida de la Federación Española de Fútbol del que fuera su presidente, una reacción en cadena a favor de la deportista y, en definitiva, un caso que ha llegado (y ahí sigue) hasta los tribunales.

Te puede interesar: Rubiales: “En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres”

En el avance de la entrevista que ha dado a conocer Planeta Calleja antes de su emisión, la jugadora reconoce abiertamente a Calleja que era consciente de lo que se le venía encima si denunciaba al que fuera mandamás del balompié español. “Y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho”, se sincera. Para añadir: “Pero sentí el valor, sentí la fuerza, y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento”.

Jenni Hermoso con su nuevo equipo (Foto: X/@TigresFemenil)

Jenni Hermoso vuelve a poner en el punto de mira a Vilda

Rubiales no fue el único cuya cabeza se pidió tras el título mundialista. El entrenador que dirigió a la Roja hasta lo más alto, Jorge Vilda, también finalizó de forma convulsa su etapa dirigiendo a las internacionales. Su figura estaba en entredicho desde mediados de 2022 y el hito no ayudó a suavizar las cosas, sino que aceleró el adiós del madrileño. Una vez fuera del equipo nacional, Jenni Hermoso no tiene reparos en detallar los métodos que este habría empleado para dirigir a las jugadoras.

Te puede interesar: Carlos Sainz insulta a Pedro Sánchez y reniega de la estelada en el Dakar

La declaración de la futbolista, que se ha prolongado durante unas dos horas, pone fin a la instrucción del caso Rubiales

“Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Él decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían”, confiesa una de las líderes del vestuario.

Jenni Hermoso en una concentración con España (EFE/ Lavandeira jr)

A lo que supuestamente ocurría de forma recurrente por las noches en las concentraciones se uniría otra dinámica, relacionada con el tiempo libre de las chicas. “Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa”, asegura Jenni Hermoso. Habrá que esperar hasta la próxima semana para conocer nuevos detalles al respecto de esa era Vilda que, en su momento, llevó a que hasta 15 integrantes habituales de la selección diesen un paso a un lado.