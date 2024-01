El Real Madrid neutraliza la catapulta del Arandina y evita la sorpresa en Copa del Rey

Alonso se pronuncia sobre su retirada y desvela el posible detonante: “Si sigue así seré el primero en levantar la mano”

El asturiano admite que tendrá que verse en un calendario cargado con 24 carreras en la próxima campaña, pero no pone fecha a su adiós. “El momento aún no ha llegado, pero tendré que ver cómo me siento después de un año con tantos grandes premios. Si veo que no rindo seré el primero en levantar la mano”, asegura