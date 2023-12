El precio de facturar una maleta en British Airways: esta es la normativa del equipaje en bodega

El coste de facturación del equipaje dependerá del peso de la maleta

Las políticas de equipaje varían entre las aerolíneas, aunque operen bajo regulaciones generales comunes. Cada compañía aérea puede establecer sus propios límites en cuanto a dimensiones y pesos del equipaje de mano y facturado, lo que implica una atención especial por parte de los viajeros al preparar sus maletas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda que el equipaje de mano no supere las medidas de 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Sin embargo, esta normativa no es vinculante y los tamaños permitidos pueden diferir significativamente entre diferentes líneas aéreas.

Es igualmente importante conocer la lista de artículos permitidos en el equipaje de mano, ya que ciertos objetos pueden estar restringidos o prohibidos por razones de seguridad. Además, algunas compañías aéreas ofrecen diferentes franquicias de equipaje dependiendo de la tarifa adquirida, por lo que se aconseja a los pasajeros verificar esta información para planificar adecuadamente su maleta.

En lo que respecta al equipaje facturado, el coste de este servicio puede incrementarse en función del peso de la maleta. Es esencial que los pasajeros se informen acerca de las tarifas y restricciones de peso antes de su vuelo para evitar gastos adicionales inesperados y optimizar así su presupuesto de viaje.

¿Cuánto cuesta facturar una maleta en British Airways?

Avión de British Airways (Shutterstock).

En el caso de British Airways, la compañía británica permite factura maletas cuyos pesos oscilan entre los 23 y los 32 kilogramos, dependiendo del tipo de billete que se haya seleccionado. De esta forma, las clases Económica y Económica superior puede llevar un equipaje no superior a 23 kg, mientras que la tarifa First y Business permiten llevar un máximo de 32 kg. En cuanto a las dimensiones, estas no deben superar los 90 x 75 x 43 centímetros independientemente del tipo de billete.

“Si viaja con la tarifa de solo equipaje de mano (Basic Económica), deberá pagar un suplemento si desea poner su equipaje en la bodega, ya que estas tarifas no incluyen el equipaje facturado. El coste de cada pieza de equipaje adicional depende de su destino y de la cantidad de piezas de equipaje que desee facturar, además de la franquicia de equipaje facturado que le corresponda”, explican desde la aerolínea.

Por su parte, el límite de peso de 23 kg de British Airways se aplica a cada pieza de equipaje y no está permitido dividir el peso total en varias piezas de equipaje. Además, no se acepta ninguna maleta de más de 32 kg como equipaje facturado. De esta forma, si se superan los 23 kg de peso se debe pagar un recargo de 75 € por maleta con exceso de peso y trayecto. A su vez, las dimensiones máximas del equipaje sobredimensionado en bodega son 190 x 75 x 65 centímetros.

“Las piezas de equipaje que superan las dimensiones estándar, pero están dentro de estas dimensiones máximas, son conocidas como equipaje de gran tamaño. Se aceptan como parte de su franquicia de equipaje facturado, pero deben facturarse en el punto de entrega de equipaje de gran tamaño al menos 90 minutos antes del vuelo para asegurarse de que viajan con usted”, explican desde British Airways.