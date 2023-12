José Manuel Albares se declara fan de Estopa “desde sus inicios”: “El próximo concierto no me lo pierdo”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Europa Press)

José Manuel Albares ha admitido ser un ávido seguidor de uno de los grupos que ha marcado la trayectoria de la industria musical española, Estopa. La banda de Cornellà está promocionando la gira por su 25º aniversario, una efeméride con la que visitarán Madrid y Barcelona en 2024. En una entrevista en La Resistencia, en la que han elaborado una lista de recuerdos de todos estos años en el escenario, los hermanos Muñoz han rescatado una anécdota que dejó a David Broncano, el presentador del programa de Movistar Plus+, a cuadros.

“Ese día confundí al padre de C. Tangana con el ministro de Exteriores”, dice David Muñoz sobre el último concierto en Cornellà en el que coincidieron con él. “Es clavado”, añadía José, que ha detallado que su hermano “no estuvo cinco minutos equivocado, quizá estuvo como una hora”. Entre risas, y dudas acerca de cómo alguien sabría identificar a Albares entre una multitud, el ministro ha respondido a la banda catalana.

Veo en @LaResistencia que @estopaoficial me confundió en su concierto con el padre de @c_tangana.



Hay que solucionarlo ya. Una pena no haber ido a ese concierto, pero el próximo no me lo pierdo, soy fan vuestro desde vuestros inicios.https://t.co/ot1YQJxvHQ — José Manuel Albares (@jmalbares) December 10, 2023

“Soy fan vuestro desde vuestros inicios”, ha declarado Albares en un tuit en el que, confirma, que él no era el que había acudido al concierto. “Veo que Estopa me confundió en su concierto con el padre de C. Tangana. Hay que solucionarlo ya. Una pena no haber ido a ese concierto, pero el próximo no me lo pierdo, soy fan vuestro desde vuestros inicios”, decía en la red social en la que habitualmente muestra un prisma mucho más diplomático.

Lo sorprendente no es el parecido con el padre de @c_tangana sino que tenga tan claro cómo es el Ministro de Exteriores@estopaoficial pic.twitter.com/6GfdmcCuq3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 5, 2023

25 años del Seat Panda

Estopa es un núcleo de unión clásico en cada fiesta y celebración. Los hermanos Muñoz llevan un cuarto de siglo convirtiendo la idiosincrasia pícara de nuestro país en letras memorables que siguen formando parte de la cultura colectiva española. En La Resistencia hablaron largo y tendido sobre las preguntas clásicas del programa y sobre todos estos años encima del escenario.

“En el Estadio Olímpico de Barcelona no ha tocado ningún español, todo guiris”, informó orgulloso David sobre el concierto que llevarán a cabo el 10 de julio de 2024, para el que ya se han vendido todas las entradas. También han colgado el cartel de sold out en Madrid, donde actuarán en el Cívitas Metropolitano el próximo 22 de junio de 2024. A esta celebración se une el lanzamiento de un nuevo disco, Estopia, del que ya han adelantado el tema El día que tú te marches.

También hubo espacio para hablar de su experiencia como pregoneros de las fiestas de Cornellà de Llobregat: “Hicimos un homenaje a los bares de nuestra infancia”, afirmaron. Los hermanos Muñoz se criaron a los dos lados de las barras, pero ahora su local “lo ha comprado un chino”.