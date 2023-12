Miguel Tellado, nuevo portavoz del PP: “Desde que Sánchez lidera, el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado”

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha aconsejado a Vox "reflexionar" sobre su camino y ha recalcado que el de Alberto Núñez Feijóo es "plantarle cara" al "mal Gobierno" de Pedro Sánchez, de forma que "no se pueda salir con la suya". Dicho esto, ha recriminado a la formación de Santiago Abascal que aspire a "dirigir" la estrategia del Partido Popular. "Vox tiene que decidir cuál es el camino que quiere seguir, pero desde luego nosotros no se lo vamos a marcar y entendemos que ningún partido debería aspirar a dirigir al Partido Popular", ha declarado Tellado.

Miguel Tellado, el nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha expresado dudas sobre la verdadera voluntad del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pactar con el PP, argumentando que está limitado por sus aliados políticos, aunque ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, asistiría a una reunión si se le convoca. Tellado ha abogado porque el encuentro se lleve a cabo en la sede del Congreso y no en el extranjero, ha expresado con ironía.

Tellado ha comentado la posibilidad de que el PP llegue a acuerdos con los socialistas: “No estoy seguro de que realmente pretenda llegar a acuerdos con el Partido Popular. Pienso que sus socios no se lo permiten”. Unas palabras que llegan después de que el presidente del Gobierno anunciara que intentará reunirse con el líder de la oposición para discutir temas como la renovación del CGPJ, la reforma de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir la palabra “disminuido”.

En una entrevista con Europa Press, Tellado ha manifestado que Sánchez debe mostrar mayor cortesía hacia “el líder de la oposición”, y ha destacado la necesidad de mantener un respeto en el proceder. Además, ha confirmado que Feijóo está dispuesto a dialogar sobre los principales asuntos del país.

Tellado ha indicado que el PSOE ha dejado de comportarse como un partido de Estado desde que es liderado por Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha llegado a la presidencia con el apoyo de formaciones populistas e independentistas que, según Tellado, limitan su capacidad de llegar a acuerdos con partidos como el PP.

Tellado ha descrito a Sánchez como un presidente condicionado por aquellos que le apoyaron en su investidura y atado a los compromisos establecidos con ellos, lo cual le impide, a juicio de Tellado, llegar a acuerdos de Estado que anteriormente sí se lograron con los socialistas.

Respecto a la posible reunión con Feijóo, Tellado ha manifestado su preferencia porque tenga lugar en el Congreso, escenario que considera apropiado para el diálogo y el intercambio de puntos de vista entre partidos. Ha confirmado que Feijóo asistirá al encuentro con Sánchez, si se concreta la convocatoria, sin necesidad de intermediarios, y espera que la cita se desarrolle en territorio español, haciendo una alusión irónica sobre la posibilidad de que se convoque fuera del país, como en Ginebra, tal y como Sánchez ha hecho con otros socios gubernamentales.

Sobre el CGPJ: “Sánchez no quiere renovarlo, quiere controlarlo”

Respecto al Consejo General del Poder Judicial, el portavoz del PP en el Congreso, ha insistido en que, a su parecer, el interés del Gobierno no está en renovar el organismo sino en controlarlo. Ha destacado que desde su partido proponen un proceso de renovación simultáneo a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de avanzar en la independencia de la justicia, una medida que consideran alineada con los requisitos europeos.

El portavoz ha reafirmado su desconfianza hacia el PSOE, opinando que no están preparados para alcanzar un compromiso real con su partido y ha calificado al PSOE como menos confiable que nunca. Tellado ha insistido en culpar al PSOE y a Sánchez de causar el bloqueo al pretender controlar el Consejo en lugar de propiciar su renovación, y ha excluido la participación del PP en tal maniobra.

En relación con el nombramiento pendiente de un magistrado del Tribunal Constitucional por parte del Senado, correspondiente a una propuesta del PP, Tellado ha manifestado que no tiene sentido el bloqueo de esta acción y ha hecho hincapié en que el Senado debería proceder con el nombramiento. Ha señalado que aunque el Gobierno muestra interés en renovar el CGPJ, intenta obstruir asuntos como este. Tellado ha concluido que esperarán la comunicación del Gobierno para conocer los términos específicos de la propuesta y la intención detrás de ella, dejando en suspenso si Feijóo planteará el tema en la futura reunión con Sánchez.

Financiación autonómica y artículo 49

En relación con la reforma de la financiación autonómica que forma parte de la agenda para la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Miguel Tellado ha transmitido la alarma de numerosos gobiernos autonómicos ante lo que considera negociaciones partidistas de Sánchez con sus socios, que se traducen en asignaciones financieras específicas a ciertos territorios de manera unilateral.

Tellado ha abordado la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica, estableciendo que la posición del PP es unánime en este sentido y recalca que la financiación se debe basar en el coste de los servicios, haciendo hincapié en que la discusión debe ser multilateral, incluyendo a todas las partes implicadas al mismo tiempo.

Consultado sobre si el PP mantendrá una postura conjunta o si existirán negociaciones individuales por comunidad autónoma, Tellado ha puntualizado que la negociación no debe ser partidista, sino entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos, Además ha insistido en que la financiación pública debe ajustarse a los costes en cada región de España, priorizando servicios sobre territorios, lo que afirma es un consenso en su partido.

En cuanto a la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución, el portavoz popular ha subrayado la intención del PP a eliminar el término “disminuido”, pero ha exigido al PSOE seguridades de que este cambio no se aproveche para introducir alteraciones que afecten la unidad territorial del país por parte de partidos independentistas en el proceso de enmiendas. Tellado ha declarado que es esencial que la modificación propuesta no se transforme en un vehículo para otras intenciones de los aliados de Sánchez que no comparten el respeto por la Constitución y el ordenamiento legal actual.