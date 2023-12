Qué significa Renfe, cuál es el río más largo y cuándo se aprobó la Constitución: ¿aprobarías el examen para obtener la nacionalidad española?

Examen tipo test

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, el Tajo y 1978. Esas son las respuestas correctas de algunas de las preguntas que aparecen en la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), el examen que elabora el Instituto Cervantes y que todo extranjero debe superar para adquirir la nacionalidad española. Solo tras conseguir el tan ansiado “apto”, que se logra al contestar exitosamente -por lo menos- el 60% de los 25 interrogantes tipo test que componen el cuestionario, el aspirante obtendrá el certificado que acredita haber aprobado la evaluación, uno de los requisitos obligatorios para convertirse en ciudadano español de pleno derecho.

El examen evalúa los conocimientos de los extranjeros en cinco temáticas: Gobierno, legislación y participación ciudadana; Derechos y deberes fundamentales; Geografía y organización territorial; Cultura e historia; y Costumbres de la sociedad española. Así, las preguntas pueden ir desde cuál es el sistema político del país hasta qué otro ingrediente además de patatas lleva una tortilla española.

No obstante, el Instituto Cervantes no es como ese profesor que te la tenía jurada y te suspendía siempre que te presentabas a examinarte. La institución pone a disposición, en su página web y de forma gratuita, un manual de 101 páginas que incluye no sólo la información que hay que estudiarse sino también una lista de 276 preguntas, entre las que están las 25 que tocarán en el examen real.

De esta manera, con jugar una tarde o noche a este especie de trivial con colegas es suficiente para memorizarse las respuestas y así conseguir los “quesitos de colores” que significarán haber ganado o, en este caso, aprobado. Si bien retener 276 preguntas puede parecer una hazaña titánica, no es difícil de lograr. Créalo, quien escribe ha pasado por ello.

Sin embargo, al concurrir a alguna de las numerosas sedes en las que, cada último jueves de mes, tiene lugar la evaluación, no es raro encontrarse con testimonios que dicen presentarse por segunda o incluso tercera vez. Por suerte, el Instituto Cervantes permite que un candidato que resultó “no apto” en su primer intento tenga otra oportunidad -sólo una- sin necesidad de abonar nuevamente los 85 euros que cuesta examinarse.

¿Y tú aprobarías?

Estas son algunas de las preguntas a las que pueden enfrentarse los candidatos a ser españoles: