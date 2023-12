Sánchez busca la paz con Feijóo: propondrá una mesa de trabajo para abordar la financiación autonómica, renovar el CGPJ y reformar el artículo 49

Sánchez concede una entrevista a Susana Griso. (Espejo Público)

Pedro Sánchez, en una entrevista en Espejo Público ha confirmado que llamará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para proponerle crear una mesa de trabajo entre los dos grandes partidos para abordar, según ha expresado, los grandes asuntos que el país tiene pendiente.

El presidente del Gobierno propondrá al líder de los populares trabajar en el nuevo sistema de financiación autonómica, una de las principales demandas tanto de los partidos periféricos, como de muchos presidentes autonómicos. Los resultados de las elecciones han provocado la entrada de estas demandas en el debate político tras la clara influencia de los partidos nacionalistas e independentistas en el Gobierno central.

Otro de los debates que quiere abordar el PSOE es la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha cumplido 5 años de bloqueo. “Es el que practica el bloqueo del Poder Judicial porque no quiere reconocer el resultado electoral. Yo creo que el jefe de la oposición bloquea el Poder Judicial”, ha criticado Sánchez en una entrevista en la que ha reiterado que “el mayor caso de lawfare en España es la que hace el PP”, ha zanjado.

La justificación de Sánchez sobre la amnistía durante su discurso en la investidura (Twitter Psoe)

Importante es también para el presidente la modificación del término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución. En la anterior legislatura, Pablo Casado se negó a reformar este artículo alegando que daría alas a una reforma más profunda de la Carta Magna. Sin embargo, Feijóo sí se ha abierto a la reforma quirúrgica de un precepto que los propios colectivos afectados llevan años demandando.

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno ha abordado su polémico cambio de opinión sobre la constitucionalidad de la amnistía. Sánchez ha explicado que la inconstitucionalidad se circunscribe a la ley que presentaron los independentistas en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. La actual propuesta del PSOE, ha dicho, es compatible con la Carta Magna, “si usted se lee el preámbulo de la ley verá que es una reivindicación de la Constitución”, ha alegado. No ha querido perder la oportunidad de poner como ejemplo al resto de países europeos que han aplicado esta misma medida de gracia. “Alemania, Suecia, Francia, Portugal hace pocos meses han aplicado amnistías”, ha alegado.

Susana Griso entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Publico. (Antena 3)

No obstante, el alegato del presidente no se ha quedado en este punto, también ha cargado con dureza contra el Partido Popular e incluso se ha mostrado “convencido de que el PP si no hubiera dependido de los votos de Vox para sacar adelante su investidura y solo del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía”, ha expresado.

El Gobierno deberá negociar con Podemos

En los últimos días, el espacio político a la izquierda del PSOE ha saltado por los aires después de que Podemos haya confirmado el abandono de sus cinco diputados del grupo parlamentario de Sumar, para ingresar en el grupo mixto. Sobre esta cuestión, Sánchez se ha limitado a mostrar “el respeto más absoluto sobre el resto de organizaciones políticas” y no ha trasladado la más mínima preocupación por la posibilidad de que los morados puedan poner en peligro la estabilidad del Gobierno de coalición progresista.

“Vamos a tener que negociar un poco más. Pero con una fuerza progresista como Podemos, en este caso en el Grupo Mixto”, ha reconocido en el programa de Antena 3. Entre los primeros temas que deberán abordar con los de Ione Belarra serán los Presupuestos Generales del Estado. La ley anual más importante ya ha dado los primeros pasos para poder aprobarse en el primer trimestre de 2024.