El mozo de almacén y el asesor del Atlético Astorga que desafían al Sevilla en Copa del Rey: “En el trabajo me han dado el día libre”

Los jugadores del Atlético Astorga celebran su victoria ante el Andorra en la anterior ronda de la Copa del Rey (Atlético Astorga).

“Si lo puede llamar ahora mejor porque dentro de poco entra a trabajar”, recomienda Javier Amor García a ‘Infobae España’ para contactar con su compañero Diego Peláez, quien, como apuntaba Javi, contesta velozmente al otro lado del teléfono. “Entro a trabajar dentro de una hora. Nuestro día a día no es como el del Sevilla. Algunos tenemos que compaginarlo con estudios o con otro curro, es el pan de cada día”, responde Diego. Es mozo de almacén, mientras que Javi trabaja en una asesoría. Esas son sus profesiones mientras los rayos del sol brillan con intensidad, pero cuando estos desaparecen, se desprenden su ropa cotidiana para ataviarse con pantalones cortos, medias, botas de tacos y dar rienda suelta a su pasión: el fútbol. Este miércoles (21.00) disputarán ante el Sevilla en Copa del Rey el partido más importante de sus trayectorias deportivas. Ambos jugadores del Atlético Astorga analizan el choque para Infobae España.

“El día del partido cae en festivo, pero un día normal me levanto a las 08:00, entro a trabajar y cuando salgo a las cinco me cojo el coche y me voy a entrenar. No llego a casa hasta las 22:00 de la noche porque vivo en León y entrenamos en Astorga y. Es un sacrificio, un esfuerzo importante, pero llevo ya compaginándolo diez años y mientras la salud me lo deje hacer, pues ahí seguiremos, peleando. Tengo 35 años, cada vez se nota más el desgaste”, afirma Diego, un todoterreno dentro y fuera del campo. Lo mismo marca goles que almacena un desguace de vehículos o realiza reparto de piezas. “Después de repartir me voy a entrenar. Algunas veces con el coche y otras con la furgoneta del trabajo”, asegura.

Astorga se vuelca con la Copa

Javi, por su parte, atiende a Infobae España el día de antes del partido de manera más tranquila. “Me han dado el día libre en el trabajo”, desvela. “Mi trabajo no es muy físico, pero hay días que acabas más cansado de que otros y llegas al entreno más saturado. Hay días que tienes la cabeza que te va a estallar. Pero bueno, al final tienes que hacer todo lo que puedas por entrenar bien, ayudar al equipo y y dar lo mejor que tengas en ese momento”. La expectación por el partido ante el Sevilla se traslada del terreno de juego a la asesoría de Javi y el desguace de vehículos de Diego.

“Hay momentos que parece mis compañeros de trabajo están más ilusionados que yo por el partido. Nos daremos un golpe de realidad justo cuando llegue el momento del encuentro. Ahora lo voy pensando durante los días, pero justo cuando esté por salir al campo y vea el estadio lleno, ahí es cuando me daré más cuenta. En la ciudad todo el mundo habla del partido. No todos los días viene un equipo de Primera División, es un día importante”, cuenta Javi.

De amateur a profesional en cuatro días

Por otro lado, los compañeros de trabajo de Diego bromean con su el estatus que le da enfrentarse al Sevilla, un equipo Champions. “Me dicen ‘macho, danos tú camiseta’, ‘fírmanos la sudadera del trabajo’... siempre están tomándome el pelo. He salido en más entrevistas y tienen el periódico colgado en la pared. Son cosas que no esperas que puedan llegar a pasar y suceden. En Astorga no se habla de otra cosa desde el día del sorteo. Es normal, no sabremos si podremos vivir otro partido así. Hay que disfrutarlo. Es una fiesta del fútbol para Astorga”, asevera. En cuatro días pasarán de enfrentarse al Villaralbo a hacerlo con un equipo de Champions.

Deportivamente hablando, el partido ante el Sevilla no le llega al Astorga en un buen momento. Con la pólvora mojada de cara a portería −tres goles en las últimas ocho jornadas− tan sólo se encuentran cuatro puntos por encima del descenso y acumulan más de dos meses sin conocer la victoria en Tercera RFEF, Quinta División española. Aunque situación similar vivían cuando les tocó medirse al Andorra y al final se llevaron el gato el agua.

“Será complicado, pero bueno, yo creo que nuestras opciones pasan por un partido cerrado, muy parecido al día del Andorra que ganamos por la mínima. Ese resultado lo firmaría con los ojos cerrados. Ojalá sea un partido parecido y podamos tener nuestras opciones. Sabemos la dificultad del rival y de la eliminatoria, pero hay que estar preparados para todo. Vamos a intentar competirles y jugar también con sus problemas, que no están en un gran momento”, analiza un Diego Peláez cuya ilusión hubiera sido intercambiar la camiseta con Jesús Navas si hubiera entrado en la convocatoria hispalense. Javi y Diego, dos experimentados futbolistas que tienen la ilusión de un niño en Navidad y sueñan con seguir prolongando su aventura en la Copa del Rey.