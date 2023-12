Esto es lo que debes hacer si pierdes o te roban el décimo de la Lotería de Navidad

Un décimo de Lotería de Navidad en el suelo (Montaje Infobae)

Faltan apenas dos meses para la celebración del sorteo más destacado del año. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha arraigado como una tradición que llena de ilusión a millones de españoles.

Numerosos individuos ya poseen su décimo o participan en un número compartido con familiares y amigos. Igualmente, hay quienes cuentan con su número especial. No obstante, todos comparten un mismo anhelo: conseguir el ansiado premio de ‘El Gordo’ con el que podrán ganar 400.000 euros por décimo y poder saldar algunas deudas y equilibrar gastos.

Aunque la esperanza está sembrada en la mayoría de los españoles, en cualquier escenario pueden aparecer circunstancias adversas. Perder el décimo de lotería, no saber donde lo has puesto, que se te caiga al suelo, que te lo roben... son situaciones que se pueden dar y que no cuentas con ellas. Sin embargo, aunque este contratiempo puede resultar desalentador, no todo está perdido. Existe la posibilidad de encontrar una solución para cobrar el premio en caso de que la suerte haya sonreído.

Esto es lo que tienes que hacer si pierdes o te roban el décimo

Cada año son muchos los robos que se denuncian en relación con este tema, por lo que las víctimas deben conocer cómo los ampara la ley. Estos son los pasos que debes seguir si te pierden o robas.

Establecer la propiedad del décimo: consiste en presentar una denuncia de pérdida o robo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Durante este procedimiento, es fundamental proporcionar todos los detalles pertinentes, como el número del décimo, la fracción y la serie. Además, se sugiere adjuntar una fotografía del décimo, lo cual refuerza aún más la evidencia.

De hecho, esta medida se recomienda incluso en el caso de que el décimo no se haya extraviado. Esta precaución es especialmente aconsejable si el décimo se comparte con otras personas, ya que la fotografía constituirá una prueba tangible de la titularidad del mismo.

Dirígete al Juzgado

En caso de que el número resulte premiado en la Lotería de Navidad y no poseas el décimo, te enfrentarás a la necesidad de emprender un proceso legal para demostrar tu derecho sobre él. Para iniciar este procedimiento, es esencial presentar la denuncia correspondiente en un juzgado.

La justicia se encargará de esclarecer los hechos y tomará medidas para bloquear el pago, evitando que alguien más intente cobrarlo indebidamente. Es importante tener en cuenta que, cuando las sumas superan los 2.500 euros, el cobro debe realizarse en una entidad bancaria en lugar de hacerlo en las administraciones de lotería.

Inicia el procedimiento sin demora

Una vez que conozcas los pasos a seguir en caso de pérdida o robo del décimo de la Lotería de Navidad, es importante tener en mente que dispones de un plazo de tres meses para reclamar el pago de los premios. Por esta razón, resulta fundamental comenzar el proceso lo más pronto posible.

Un grupo de personas celebra el cuarto premio de la Lotería de Navidad. (EFE)

