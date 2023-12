El futbolista Dragisa Gudelj se desploma en un partido por segunda vez en ocho meses

Dragisa Gudelj ha vuelto a ser protagonista en el campo, y no precisamente por motivos deportivos, este domingo. La salud le ha jugado una mala pasada, otra vez, al futbolista del Córdoba, que se ha desplomado en mitad del encuentro de Primera Federación que su equipo disputaba contra el Melilla. Corría el minuto 28 del partido cuando el jugador del conjunto visitante se ha desmayado y ha tenido que ser trasladado al hospital de inmediato para ser atendido por los médicos.

🎙️ Dragi Gudelj, emocionado en su regreso: "Gracias por el cariño de todos los cordobesistas. Han sido meses duros. Pensé que no podría estar aquí". ⤵️https://t.co/yaHzRX4RmF pic.twitter.com/FLvLAd5Rqf — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 13, 2023

“Dragi Gudelj se encuentra bien. Ha sido trasladado al hospital de Melilla para que le realicen pruebas médicas tras abandonar el Álvarez Claro”, ha sido toda la información que ha facilitado su club a través de las redes sociales. Es la segunda vez en ocho meses que le sucede algo así al central serbio, hermano de Nemanja Gudelj, que también juega en España. En su caso, en el Sevilla, como centrocampista.

El Córdoba terminó imponiéndose por 0-1, aunque el resultado fue lo de menos a raíz del suceso protagonizado por Gudelj. Según Diario Córdoba, su compañero Adrián Lapeña se disponía a pasarle el balón cuando advirtió que le costaba mantener la verticalidad. A continuación, el balcánico cayó al suelo para tratar de levantarse de inmediato. Rápidamente, se pidió ayuda para él, aunque no la necesitó.

Gudelj acabó saliendo del terreno de juego por su cuenta, con las asistencias médicas y varios jugadores del Córdoba acompañándole. El periódico local cordobés ha podido confirmar que está bien, consciente y animado, aunque los nervios debido al episodio son inevitables y habrá que ver qué dictaminan las pruebas médicas a las que va a ser sometido.

Ya se desplomó en marzo

Este 2023, Gudelj vivió un susto peor de este tipo el pasado 25 de marzo, en El Arcángel y frente al Racing de Ferrol. En ese choque en el que el Córdoba actuaba como local, sufrió una muerte súbita que le llevó a ser ingresado y a que se le implantase un desfibrilador. Tal y como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Raphael Dwamena, fallecido en noviembre por problemas cardíacos de este estilo.

A raíz del percance, a Gudelj se le diagnosticó una taquicardia ventricular. De ahí que se procediese a implementarle un dispositivo DAI (desfibrilador automático implantable), que hizo posible que no abandonase el fútbol. Fue la rápida intervención de los médicos la que impidió que hubiese que lamentar una desgracia por aquel entonces: incluso llegó a estar ingresado tres días en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Gudelj tiene 26 años y se formó en el NAC Breda antes de firmar su primer contrato profesional con el Jong Ajax (2015-2017). Después, pasó por el FC Wohlen suizo (2017-2018) y el Vitória de Guimarães B portugués (2018-2020) antes de llegar a España. Tras pasar por el Cádiz B (2020-2022), fichó por el Córdoba a partir de enero de 2022. Su hermano lleva en las filas del Sevilla desde el curso 2019-2020.

“La primera semana ingresado en el hospital ya pensaba en volver la misma temporada. Siempre quiero pensar en positivo y quería volver de verdad, aunque no fuera real. Fue al llegar a casa cuando me di cuenta de todo. Me llegaron muchas imágenes y vídeos de ese momento y lo pasé bastante mal”, afirmó Dragisa Gudelj en declaraciones para el Córdoba en julio.

“El vídeo no lo vi porque el móvil lo tenía apagado. Lo vi una vez entero y ya con eso dije ‘apago y se acabó’. Si vuelves a ver las imágenes, vuelves a pensar en ello. En el primer entrenamiento, tuve un momento de ‘estoy en el campo otra vez’, pero desde entonces sigo entrenando sin pensar nada de eso”, agregó.