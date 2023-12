Alonso comparte la última crítica de Verstappen contra la F1: “Agotan mi batería, hay otras cosas en la vida”

Alonso y Verstappen en el podio de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la Fórmula 1 en la actualidad. Una condición que, a sus 42 años, le convierte en una de las principales voces autorizadas del deporte rey del automovilismo, al tratarse de toda una leyenda en activo del campeonato. Los dos títulos del español (2005 y 2006) y sus 106 podios en el Mundial son objeto de una veneración casi unánime entre los aficionados, los expertos y el resto de integrantes de la parrilla.

La vuelta a la élite del asturiano este 2023, con una temporada de debut prácticamente intachable en Aston Martin, ha sido una de las grandes noticias deportivas del año. Terminar el curso como cuarto clasificado y ser el máximo culpable de que la escudería británica se haya colado entre los cinco mejores constructores es algo muy loable, teniendo en cuenta de dónde venían los verdes: un único podio en toda su trayectoria en la F1 hasta que Alonso llegó.

Te puede interesar: Alonso señala a la FIA sin miramientos

Hacía una década que no se veía a un Magic tan competitivo en el Gran Circo. Él mismo ha dejado claro, cuando ha tenido oportunidad, que la retirada no está en sus planes ahora mismo. Emplea idéntica rotundidad para confesar qué es lo que podría acabar quitándole unas ganas de competir siempre intensas en su caso. Especialmente hoy en día, con su monoplaza más fuerte desde 2013 y, en sus propias palabras, el curso en el que ha conducido en mayor plenitud de toda su carrera, junto a 2012.

Fernando Alonso y Max Verstappen. (Getty)

Alonso y Verstappen coinciden

“Dije incluso antes de 2018 (su primer adiós a la F1) que el día en el que dejaría de correr no sería porque no me sintiera motivado para conducir”, declaró Alonso una vez concluida la acción en Abu Dabi, como recoge RacingNews365. “Si me siento tan deprimido, creo que se notará y no estaré contento con mi desempeño, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Está bien, este es el momento’”, añadió.

Te puede interesar: El ninguneo de la Fórmula 1 a Alonso

Eso sí, el líder de Aston Martin no considera, a día de hoy, que pueda cansarse de la F1: “No creo que llegue el momento de sentirme tan deprimido, porque tengo una confianza extrema en mi rendimiento”. Sin embargo, sabe muy bien el aspecto de su profesión que puede hacerle cambiar de opinión en el futuro. “Puede ser que con el calendario, el calendario exigente y cosas así, algún día sienta que es el momento”, aseguró a los medios presentes en el último Gran Premio de la campaña.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Al explayarse sobre este punto, Alonso, algo típico en él, no se guardó nada a la hora de mostrarse crítico. “Hay otras cosas en la vida. Ha sido una temporada muy exigente, con ‘sólo’ 22 carreras, con dos cancelaciones (China e Imola), y el año que viene hay 24 carreras”, manifestó. “Tendremos que ver cómo nos encaja. Vi que Las Vegas forma parte de un triplete (en 2024), y no sé por qué pensé que el año que viene estaría solo (en el calendario), pero es con Catar y luego Abu Dabi juntos. Descubrí que serán tres carreras juntas, y son este tipo de cosas las que agotan mi batería, y no la conducción”, se resignó.

No es la única estrella de la F1 que lo ve de esta manera. El mismísimo campeón del mundo, Max Verstappen, ha llegado a insinuar que podría retirarse una vez expire su actual contrato con Red Bull, tras finalizar 2028. ¿Motivo? Lo agobiante que puede llegar a ser el calendario. “Para ser sincero, siento lo mismo”, afirmó Alonso cuando le preguntaron al respecto.

Alonso y Verstappen celebran en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

De hecho, recordó que él se hizo un planteamiento similar al de Verstappen en el pasado. “Me sentí así en 2006/2007 y recuerdo haber firmado por McLaren en 2007, un contrato de tres años. En ese momento, pensé que era mi último contrato, y aquí estamos”, sentenció Alonso.