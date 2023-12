Morata: “Este año podemos competir por todo lo que juguemos”

El jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata. (REUTERS/Isabel Infantes)

Álvaro Morata está experimentando un periodo dorado en su trayectoria deportiva. El delantero colchonero ha logrado sobreponerse a etapas anteriores de incertidumbre para convertirse en pieza fundamental de su equipo. Su acierto goleador en este primer tramo de temporada ha permitido que el madrileño se convierta en una pieza clave del conjunto rojiblanco en cada partido. Este domingo se desplazarán hasta la Ciudad Condal para enfrentarse a un Barcelona que no atraviesa su mejor momento de juego. Un partido clave, aunque no decisivo, para ambos conjuntos que se encuentran empatados a puntos, ocupando los visitantes la tercera posición, mientras que los de Xavi Hernández están en el cuarto escalón.

Previo al encuentro, el delantero pasó por los micrófonos de Movistar Deportes con Susana Guasch para hablar del momento en el que se encuentra su etapa profesional, así como de la manera en la que afronta el partido del próximo domingo. “Este año se respira que puede ser un año diferente, que podemos competir por todo lo que juguemos”, confesaba Morata, añadiendo que “el año pasado las cosas estaban en una línea que podían ir de un lado para otro, y siempre pasaba algo”. “Este año estamos unidos, la gente que juega, la gente que no juega, ... Ahí es cuando te conviertes en un equipo peligroso y que tiene opciones de hacer cosas importantes”, zanjó.

Te puede interesar: La última chapuza de España: saltan con diez jugadoras, Montse Tomé le echa la culpa a Aitana y Athenea no da crédito

𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚, con @sguasch:



"Mis primeras camisetas fueron del Atleti y me da igual quién se lo crea".



"Me gustaría devolverle al Getafe todo lo que hizo por mí".#DeportePlus pic.twitter.com/XEsecuWdXO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 1, 2023

Antes de aterrizar en el Atlético, el madrileño pasó por otros equipos como fue uno de sus grandes rivales en la actualidad, el Real Madrid. Desde entonces, las dudas con los colores que realmente defendía Morata ha estado en duda. Había quienes decían que siempre había sido atlético, mientras aquellos que dudaban de su identificación con el club rojiblanco. El delantero ha querido aprovechar esta entrevista para intentar aparcar este tema y dejar claro que siempre ha sido del Atleti. “Tengo un montón de recuerdos con mi padre y con mi abuelo en el Calderón, mis primeras camisetas fueron del Atleti”, recordó Morata, quien aseguraba que le daba igual “quien se lo crea y quien no” o quien le critique o no: “Me muero de ganas de ganar un título importante con la camiseta del Atleti”.

Sobre su retirada en el Getafe

El madrileño pasó por las filas del Getafe en sus inicios. Su vinculación con el club azulón comenzó a resonar semanas atrás, cuando el presidente de dicho club, Ángel Torres, confirmó, en una entrevista con Onda Cero, que Morata le había prometido retirarse con la camiseta azulona: “Él me dio su palabra de que se va a retirar en Getafe”. “Yo le adoro. Es el futbolista que nos ha dado a ganas, le han vendido tantas veces... El chaval es una adoración. Ahora que se ve seguro va a hacer un gran año. Estuvimos negociando la posibilidad”, aseguró el dirigente de la entidad.

Morata ha querido hablar al respecto aprovechando los micrófonos de Movistar. Ahí, ha reconocido que el Getafe es el club que más le ha ayudado en su carrera. “Llegaba de un periodo en el que no tenía muchas ganas de jugar al fútbol, no me divertía, seguramente le pase a muchos chicos jóvenes que puedan estar viéndome o escuchándome”, recordó el jugador, quien confesó que mucha gente la recomendó “dar un paso para atrás”. “Estuve un año allí, tuve unos compañeros maravillosos, y la relación que tengo con el presidente me gustaría devolverle todo lo que hizo en su día por mí”.