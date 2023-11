La advertencia de Piqué a Barça y Real Madrid sobre su futuro: “Serán Sociedad Anónima”

Gerard Piqué, en una foto de archivo (EFE/Carlos Díaz)

Gerard Piqué no es muy optimista con el futuro que puede esperarles al FC Barcelona y al Real Madrid si las cosas no cambian en las estructuras del deporte rey. El exjugador del conjunto azulgrana y presidente de la Kings League se ha mostrado muy crítico este jueves con el panorama que puede esperarles a los dos grandes del fútbol español. Lo ha hecho al clausurar la primera edición del Business Sport Forum organizado por los diarios españoles Expansión y MARCA.

⚠⚠ El aviso de @3gerardpique para Barça y Real Madrid en apenas cinco años: "Se verán abocados a convertirse en sociedades anónimas a no ser que..." pic.twitter.com/eqaY5cymL6 — MARCA (@marca) November 30, 2023

Durante su intervención, Piqué ha abogado por una adaptación del balompié a los tiempos modernos, como él está intentando hacer en su nueva faceta de empresario. “El fútbol necesita modernizarse para que la gente lo consuma y es muy complicado porque están las federaciones, la UEFA, la FIFA… Y es muy complicado cambiarlo como hacemos nosotros. Tirar un dado y que un gol valga por tres es impensable en el fútbol, y a la gente le gusta”, ha aseverado.

En estos momentos, el campeón del mundo y de Europa con España considera que el deporte estadounidense le está comiendo la tostada al europeo y “es más atractivo de ver”. “Es que luego lo llevas al nivel económico y te das cuenta de que está estructurado mejor para las franquicias. A nivel europeo, está todo en manos de los jugadores. Barça y Madrid, a la larga, no van a poder competir, esto es una evidencia. En Estados Unidos, el dinero se reparte igual en las 30 franquicias, lo estructuran de una manera en la que las franquicias están muy protegidas. Y si ven que el negocio no está bien estructurado, hacen una huelga y ganan algo más de margen”, apunta Piqué.

Piqué durante el Business Sport Forum (Jesús Hellín - Europa Press)

También ha expuesto lo que sucede en el Viejo Continente: “Cada Liga está regulada de forma distinta. LaLiga tiene un Fair Play muy estricto y otras ligas tienen otro sistema. Y luego en Europa tienes que competir contra esos equipos. Como no hay una regulación en cuanto al Fair Play, estás expuesto a que esos clubes, mediante otras vías, vayan pagando más, y vamos a llegar a que Barça y Madrid no puedan competir. Estamos en un camino a que, en cinco años, Barça y Madrid no puedan competir en Europa. O se regula esto o no se está compitiendo con las mismas normas. Y esto en Estados Unidos sí está regulado”.

Piqué, muy crítico con Barça y Madrid

Según Piqué, la realidad de culés y blancos no pinta nada bien en el caso de que el escenario se mantenga inalterable. “Si no tuvieras una competición europea donde ir a competir y sólo juegas la competición nacional, da igual. En el momento en el que das el salto y todos los clubes no están regulados por las mismas normas, es cuando se hace ese desbalance. ¿Por qué están compitiendo Barça y Madrid? Porque se están endeudando. Se verán abocados a ser Sociedad Anónima, el Madrid tardará más porque está mejor. A no ser que haya una Superliga o que haya un Fair Play financiero europeo”, se ha aventurado a pronosticar.

Gerard Piqué.

En cuanto a la Superliga, Piqué ha querido dejar claro que está “en contra” de “una liga cerrada” como esta. “En una Superliga de 14, 16 o de 30, hay muchos que se van a quedar fuera, y marcas como el Aston Villa, el West Ham, el Betis, el Sevilla, la Roma… Todos esos equipos su valor pasa a ser cero. Y pasarían a no existir estas ligas. Al final, los grandes ganarían mucho valor, pero destruirías una parte importante del fútbol, que son equipos quizá de segundo nivel, pero que tienen una masa de seguidores brutal y que pasarían a largo plazo a no existir. Si reduces el calendario, sigues compitiendo y tu futuro depende de los resultados que consigan. El mérito deportivo tiene que prevalecer y por eso estoy en contra de la Superliga, pero creo que hay que cambiar el calendario”, asegura.