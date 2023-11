Telefónica cierra 388 centrales de cobre en la antesala de su encuentro con los sindicatos para negociar el ERE

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. (Eduardo Parra/Europa Press)

Telefónica cerrará hoy miércoles 388 centrales de cobre que se suman a las 2.503 que ya ha apagado, lo que hace un total de 2.891. La operadora realiza este nuevo movimiento un día antes de la reunión que mantendrá el jueves con los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico para negociar el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado en las tres empresas del grupo: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

También este miércoles comienza el final de la garantía de servicio de otras 1.106 centrales, lo que significa la interrupción del servicio y la apertura de un periodo de seis meses para que se produzca su cierre definitivo, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) adelantados por El Mundo.

Telefónica empezó a cerrar sus centrales de cobre en 2014 y finalizará el proceso en 2026. Hasta ahora ha clausurado 2.891 de las 8.526 que tenía en España. Este año ha apagado 710 centrales, entre ellas las cerca de 300 que se cerraron en octubre, a las que se suman las 388 de noviembre y las 20 previstas para diciembre. Este proceso continuará el año que viene en que la teleco pretende clausurar otras 4.903, en 2025 serán 710 y en 2026 solo dos.

Empieza la negociación del ERE

El apagón de las centrales de cobre coincide con el inicio de las negociaciones de la compañía con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo que ha presentado la empresa esta semana.

La dirección de la teleco planteó la propuesta a los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo que se celebró en la tarde del lunes. Esta propuesta no ha convencido a los sindicatos, que han instado a la operadora a que antes de acometer un nuevo ajuste de plantilla “apueste por la internalización de servicios y el reciclaje profesional con el fin de darle empleabilidad a la plantilla”.

Aún no se conoce ningún detalle del ERE. La compañía, en la que trabajan cerca de 16.000 personas, no ha explicado las condiciones del expediente de regulación de empleo ni el número de trabajadores afectados por él. Los detalles y su negociación se plantearán en las mesas que cada uno de los Comités Intercentros de las tres compañías deberán constituir según los plazos legales marcados. No obstante, su voluntad es “llegar a un acuerdo con los sindicatos”, según manifestaron fuentes de la entidad a Infobae España.

También los representantes de los trabajadores han manifestado que “vamos a negociar el ERE desde la buena fe y con toda la voluntad de llegar a un acuerdo con la empresa”, apuntó Diego Gallart, portavoz de UGT.

El operador saudí STC Group está dispuesto a desembolsar 2.100 millones de euros para convertirse en el mayor accionista de Telefónica

La buena voluntad de ambas partes a la hora de negociar está sobre la mesa. Pero los sindicatos son tajantes al declarar que cualquier plan de salidas estará ligado a la firma del III Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas (CEV).

“Telefónica tiene que tener dos temas muy claros: uno que no va a haber un acuerdo si no hay un convenio colectivo de larga duración, como mínimo de tres años vinculándolo al plan estratégico que presentó Álvarez-Pallete el 8 de noviembre. Y segundo, las condiciones del ERE tienen que ser similares a las firmadas en los acuerdos que se han venido produciendo en los últimos años”, incide Gallart.

Los sindicatos han marcado sus líneas rojas a la hora de negociar. Entre ellas destaca un régimen de garantías que establezca, entre otros puntos, que no habrá un despido colectivo y la cláusula de revisión salarial que permite a los trabajadores mantener su poder adquisitivo. Unas líneas rojas que, según el portavoz de UGT, “no son negociables”, ya que “nosotros no vamos a firmar un mal convenio y si no hay convenio no habrá ERE”.