El jefe de Ducati reconoce que “no quería fichar a Marc Márquez” y le califica como “un piloto incómodo”

El paddock aún sigo perplejo tras la exhibición de Marc Márquez en su primera toma de contacto con la Ducati. La expectación generada entre los allí presentes respondía al debut del piloto español con la moto con la que pretende reencontrarse con los triunfos después de dos temporadas en el dique seco. “Tuve que meditarlo mucho porque es un cambio arriesgado, de hecho, sigo teniendo dudas”, aseguraba el piloto español antes de subirse a la moto y rodar en Cheste. “Esto es una mala noticia para nosotros, pero muy buena para el mundo de la moto”. Sirvan estas palabras del director deportivo del Prima Pramac Ducati, Gino Borsoi, para describir el pánico que transmitió Marc Márquez en su primer día como piloto de Gresini, equipo satélite de Ducati.

El deportista catalán sorprendió a todos, incluso a él mismo, y llegó a ser el más rápido de los entrenamientos antes de finalizar cuarto, por detrás de Viñales, Binder y Bezzechi. Las dudas de Márquez se desvanecieron en cuanto se subió a la Ducati. Su gesto, al pasar por meta y colocarse primero momentáneamente, agitando la mano en señal de estupefacción, lo dice todo: ha vuelto. Al volver al garaje, todo eran caras de asombro, a excepción de José Luis Martínez, el asistente de Marc. Ambos mantuvieron una conversación en la que Márquez no necesitó decir nada para transmitir sus sentimientos. Miró a su técnico Frankie Carchedi, campeón del mundo con Joan Mir en 2020, y sonrío de oreja a oreja.

Gestión de Ducati y Márquez

Las sensaciones generadas tras el test contrasta radicalmente con las que rodeaban los instantes previos. Gigi Dall’Igna, el gurú y máximo responsable de Ducati Corse, su departamento de carreras, fue rotundo al hablar sobre la postura de la marca. “Seguramente la posición era que no querían a Márquez”, aunque reconoce que es un orgullo tener a un piloto como el español en sus filas. “Tengo curiosidad por verle, escuchar los comentarios que me dará, porque es uno de los pilotos más importantes en la historia del motociclismo y, por lo tanto, es un honor que tuviera ganas de correr con nuestra moto”.

“Seguramente, Marc es un piloto incómodo, porque es uno de los pilotos más importantes en la historia del Mundial y nosotros tendremos que hacerlo bien para gestionar bien la relación entre todos los equipos y todas las personas que trabajan en Ducati porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía, que hay dentro de nuestro equipo. Con nuestra moto han ganado prácticamente todos los pilotos que se han subido a ella, con lo que imagino que su estilo irá bien. De todos modos, sabremos adaptar la moto a sus consejos para llevarla a su estilo”, añade.

Márquez le ‘roba’ el asiento a Jorge Martín

Jorge Martín, actual subcampeón del mundo, expresó su admiración. “Marc no ha impresionado a nadie, porque ya se sabía hasta qué punto iba a ser rápido. Me ha sorprendido el estilo tan parecido que tenemos, usamos el freno muy parecido y cómo hacemos las trazadas. Ya he aprendido cosas y espero seguir haciéndolo de él”, afirma el piloto que, pese a su subcampeonato, no pasa al equipo oficial.

“Jorge hizo un Mundial increíble y, por desgracia, sólo hay dos sitios en el equipo oficial. Los contratos, sencillamente, hay que respetarlos, porque somos Ducati y respetamos los contratos. Al final de año, concluirán los contratos y valoraremos cuáles serán las mejores opciones para Ducati. Con Jorge hicimos nuestros deberes, le dimos la moto para poder jugarse el Mundial hasta el final, sin juegos, sin nada para penalizarlo, se la jugaron en paridad y empezarán el Mundial en paridad”, afirma Gigi Dall’Igna. Quien sí está es Márquez, deseoso de reencontrarse con triunfos.