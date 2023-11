El emotivo vídeo de Márquez para despedirse de Honda antes del GP de Valencia: “Hoy es el cierre de una época muy especial en mi vida”

El piloto español de MotoGP Marc Márquez en acción durante el Gran Premio de Malasia. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

Ha ganado ocho títulos de campeonato en tres categorías diferentes, 1125cc, Moto2 y seis en MotoGP. Su primera temporada en la categoría reina consiguió ser el piloto más joven en ganar un campeonato, superando así el récord de Freddie Spencer. Desde ahí, batió todos los récords. Ha sido el primeo que a tan temprana edad ha conseguido ser bi, tri, tetra, penta y hexa campeón de la primera categoría de motociclismo. Después de once años en Repsol Honda Team, desde 2013, con 59 victorias y 101 podios en más de 150 carreras, Marc Márquez pone fin a su etapa con la escudería japonesa.

Este domingo no es un día cualquiera para el piloto de Cervera. Márquez pone el broche en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste a once temporadas con los colores de Repsol Honda. Llega a su fin así un binomio histórico que le ha dado al ‘93′ la conquista de seis títulos mundiales en MotoGP. Tras un último año complicado marcado por las caídas, el seis veces campeón mundial aterrizará el próximo año en Ducati, para vestir los colores del Gresini Racing.

A escasas horas de subirse por última vez en la Honda, Márquez ha querido, una vez más, mostrar su agradecimiento al que ha sido su equipo desde que debutase en la categoría reina de motociclismo. “Hoy no es un domingo cualquiera... Gracias por este viaje inolvidable, HRC”, escribía el piloto junto a un emotivo vídeo en el que con voz quebrada contaba sus sensaciones.

“Hoy, probablemente, es uno de los domingos más difíciles de mi vida, no me juego nada, lo de menos es cómo termine la carrera. La rutina será la misma. Pero hoy hay algo distinto, tengo un sentimiento raro, hoy es el cierre de una época muy especial en mi vida. No sé si volveré a llevar estos colores de Repsol Honda Team, no sé si volveré a verles a todos ellos cuando entre otra vez al camión, y no sé si volveré a vestir este mono. Me sé de memoria donde están cada uno de los logos, llevan conmigo prácticamente desde que empecé. A pesar de todo, para mí hoy no es un día de despedidas, es simplemente un día de hasta pronto. Repsol Honda Team no me cansaré de repetirlo, habéis sido, sois y seréis siempre mi familia. ¡Vamos a disfrutarlo!”, dice en el vídeo.

Récord negativo para Márquez esta temporada

En un calvario que ya viene de lejos (su último Mundial data de 2019), el capítulo que incluye mayores penurias se está desarrollando este año: en una Honda realmente indomable, el ‘93′ de la parrilla igualó en Malasia su récord de caídas en la categoría reina. La tónica habitual de la temporada ha sido ver al ilerdense por los suelos. La excepción a la regla no llegó en el Gran Premio de Malasia, donde se cayó por partida doble para sumar ya 27 percances de este tipo, como le ocurrió en 2017. “Algún récord tenía que batir este año, aunque sea el de las caídas”, se resigna el hexacampeón.

Márquez está a punto de pasar a compartir equipo con su hermano Álex, a los mandos de una Gresini Ducati. Es lo que toca para resarcirse de la peor actuación que se le recuerda en MotoGP: marcha decimocuarto en la clasificación, con 89 puntos. Nunca se llevó un botín tan escaso y sólo obtuvo menos puntuación, sin tener en cuenta su 2020 prácticamente inactivo, en 2008, todavía en 125 (63). Queda claro por qué Márquez ansía que los tiempos mejores no tarden en llegar.