Alcaraz aclara qué debe mejorar en 2024 y el torneo que más ilusión le haría ganar: “Sería lo más grande”

Carlos Alcaraz ya se ha despedido del 2023 en lo que respecta a la competición oficial, pero eso no significa que sus compromisos tenísticos hayan finalizado. El número dos del mundo ha viajado hasta México para disputar un partido de exhibición contra el estadounidense Tommy Paul, 13 del ranking, este miércoles. Antes del amistoso, atendió a la prensa y habló largo y tendido sobre sus planes para 2024, cuando espera elevar aún más sus prestaciones (65 victorias y seis títulos esta temporada, con Wimbledon como gran logro).

“Djokovic ha demostrado año tras año que está preparado para ganar los cuatro Grand Slams, pero aquí estamos nosotros para impedirlo junto a otros jugadores capaces de derrotarlo”, avisó Alcaraz, tal y como recoge EFE. “Intento concentrarme en mi carrera. Mi sueño es ser considerado uno de los más grandes de la historia”, admitió también, siguiendo la misma línea ambiciosa que viene caracterizando sus últimas intervenciones.

Alcaraz se extendió al respecto en la contestación que brindó a TV Azteca en su comparecencia. “Ser número uno del mundo siempre ha sido mi sueño. Lo he conseguido muy pronto, siendo el más joven de la historia. No buscamos el récord ni mucho menos, sino llegar a ese sueño. No me hubiera importado que hubiera sido a los 25. Estamos en los libros de los récords del tenis, lo cual me alegra muchísimo también y espero que siga por muchos años”, opinó el murciano.

El ganador de dos grandes, algo que ha logrado con apenas 20 años, quiere evitar las comparaciones con Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. “Obviamente, que alguien como Djokovic diga que tengo lo mejor de los tres mejores jugadores de la historia de nuestro deporte, para mí es maravilloso, pero realmente, por dentro, quiero pensar que no soy ninguna combinación de ningún jugador. Quiero sentir que soy 100% Carlos Alcaraz”, aseveró, manifestando sus ganas por seguir engordando la rivalidad con Djokovic en el futuro más inmediato.

Los planes de Alcaraz para 2024

El español tiene muy claro lo que debe trabajar para seguir creciendo el próximo año: “Darme cuenta de que la temporada sigue hasta noviembre. He trabajado con una psicóloga que me ha ayudado”. “Afronto la pretemporada con ilusión. Será un año exigente, pero un poco más especial teniendo los Juegos Olímpicos en verano, después de Wimbledon. Será una pretemporada dura, como las que he hecho hasta el momento. A intentar ponernos fuertes, en el mejor tono posible para llegar a Australia y tratar de ganarlo, a lo que voy a cada torneo. Vamos a intentar que sea igual o mejor que esta temporada”, prometió, en ese sentido.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están marcados en rojo en el calendario de Alcaraz, aunque todavía no sabe si podrá disputarlos. “Eso sería lo más grande ahora mismo en mi carrera, en mi vida personal. Daremos lo mejor. Hay una posibilidad de que pueda jugar, aunque no haya estado en los torneos necesarios. Intentaremos aprovechar esa oportunidad, aferrarnos a esa pequeña ventana para poder ir”, admitió. Por supuesto, poder disputar el torneo olímpico con Nadal como pareja de dobles sería “un sueño” para él.

Aunque Alcaraz, a día de hoy, no podría ser de la partida en la capital francesa al no haber competido en la Copa Davis ni en 2023 ni en 2024, explicarle los motivos de la baja a la Federación Internacional de Tenis (ITF) vía carta será suficiente para ganarse la participación. En su caso, España ha sido invitada a la fase de grupos de la Davis tanto en 2023 como en 2024, contando con él para el equipo. En un primer momento, Carlitos iba a estar en Valencia en septiembre, aunque finalmente optó por descansar. Dentro de unos meses, la teoría dice que es probable que enmiende esa ausencia.