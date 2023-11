El prometedor fármaco contra el Alzheimer decepciona: no ralentiza el deterioro clínico en los ensayos en fase 3

Una pareja de jubilados (Shutterstock)

El Alzheimer es una de las enfermedades más duras y oscuras a las que se enfrenta la ciencia, ya que, conforme avanza, destruye la memoria, la capacidad de pensar y poder llevar a cabo las tareas más cotidianas, como ser capaces de comer por sí mismos. Este trastorno cerebral termina por cambiar la conducta y la personalidad de las personas que lo padecen, ya que terminan por no reconocer a sus seres queridos ni a ellos mismos.

Por ello, científicos de todo el mundo trabajan incansablemente para encontrar la cura a esta enfermedad. Por ejemplo, el pasado mes de julio, la farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció el ensayo clínico de un fármaco que podría retrasar hasta en un 35% el deterioro cognitivo. Algunas investigaciones se encuentran en fase muy preliminares, mientras que otras han conseguido avanzar más.

Este era el caso de la investigación que se encargaba del grupo de estudio Gantenerumab y que, pese a ser muy prometedora en un inicio, sus resultados no han sido los deseados en la fase 3. Tal y como ha publicado la revista científica The New England Journal of Medicine, los dos ensayos de la fase 3 enfocados en el Alzheimer temprano no han concluido que dicha labor científica ralentice el deterioro cognitivo.

El estudio del Gantenerumab

Gantenerumab es como se le conoce al medicamento que desarrolló este grupo de científicos para intentar ralentizar el Alzheimer. Partieron de la idea de que este anticuerpo monoclonal eliminaría las fibras beta-amiloides, que son consideradas las precursoras de este trastorno mental. Las fibras beta-amiloides forman placas tóxicas entre las neuronas que, con el tiempo, deterioran el sistema cognitivo.

La fase 3 del estudio realizó dos ensayos con cerca de mil participantes con edades comprendidas entre los 50 y los 90 años con un deterioro cognitivo leve o demencia leve y que ya mostraban evidencias de placas amiloides en su organismo. Los participantes del estudio recibieron cada dos semanas un dosis subcutánea de gantenerumab y, aunque terminado el ensayo presentaban una menor carga de placa amiloide, los científicos no lo asociaron con un deterioro clínico más lento.

La investigación del Alzheimer en España

Desde hace años, decenas de grupos de investigadores de todo el mundo han centrado sus esfuerzos en hallar un fármaco o una vacuna contra esta enfermedad. España es el sexto país del mundo en número de publicaciones sobre el Alzheimer, lo que la sitúa como el tercer país en la Unión Europea y uno de los países líderes a nivel global. El ranking lo encabezan Estados Unidos, China y Reino Unido.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Actualmente, alrededor de 800.000 personas sufren Alzheimer en nuestro país y cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. Con estas cifras, no es de extrañar que esta enfermedad sea la que mayor discapacidad genera en España y la principal causa de demencia en todo el mundo. En España tenemos en curso unas 90 investigaciones centradas en la lucha contra el Alzheimer, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).