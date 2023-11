Björk y Rosalía: dos referentes generacionales que se piropean y admiran de forma recíproca

Björk y Rosalía en el videoclip de su canción 'Oral', creado con inteligencia artificial

Björk y Rosalía era una dupla que venía fraguándose desde hacía varios años. La artista catalana no ha escondido nunca su predilección por la islandesa, y la pujante fama de la primera la ha colocado en las playlists y las escuchas de una de las intérpretes contemporáneas más auténticas y vanguardistas.

Este martes, ambas estrenaron su esperada colaboración, Oral. La canción es un sonido más cercano a la discografía de la islandesa, que quiso contar con la catalana para otorgarle al tema una vibra más contemporánea. El single, una canción protesta y benéfica en contra de la práctica de la pesca en Islandia, es un canto oceánico que ha generado opiniones diversas entre los seguidores.

“La conozco desde hace unos años y decidí mandarle un mensaje para preguntarle si quería colaborar. Me contestó: ‘¡Sí, me apunto!’”, declaró la islandesa a The Guardian hace unos meses. El tema habla sobre el deseo, el amor y el sexo. “Las dos hablamos sobre el [sexo] oral, sobre querer besar a alguien, y es un poco como una máquina del tiempo. La escribí cuando tenía 30 años y ella ahora los tiene también”, explicó en su momento.

Oral es una canción que Björk creó en el estudio hace 20 años. Tiempo después, la islandesa explicó al medio británico el motivo por el que ha decidido rescatarla y, además, incluir a Rosalía en el proyecto. “El ritmo era muy primitivo, pero supongo que estaba ligeramente inspirado en el dancehall de Jamaica”. Le sonó “extraña” y decidió llamar a la catalana para darle un toque más pop y melódico. Además, con el fin de encontrar un público acérrimo a los sonidos similares a los de Bizcochito, Björk también ha contado con la ayuda del productor irlandés-escocés Sega Bodega.

El videoclip, con la dirección creativa de la española Carlota Guerrero, con quien Rosalía ha colaborado en ocasiones previas, ha sido creado con inteligencia artificial. Ambas artistas se enfundan en una batalla de samuráis que genera malestar y confusión a partes iguales, pero que muestra la tendencia del futuro en torno a la industria musical, cada vez más orientada a explotar las virtudes y servicios de la tecnología.

Fanatismo total

La admiración entre Rosalía y Björk es palpable. La primera, que acudió a la fiesta de Halloween de Kendall Jenner en Los Ángeles, decidió vestirse como Björk para la ocasión, portando el icónico vestido de cisne que la islandesa llevó a los Premios Oscar y que se ha convertido en uno de los diseños más recordados de la hemeroteca. El guiño a la artista islandesa no es gratuito, porque conociendo a la catalana, seguramente forme parte de la promoción de Oral.

Por su lado, la artista de Venus as a Boy sigue alabando a la artista de Motomami en las entrevistas que está concediendo en las últimas semanas. En una conversación con Rolling Stone, Björk ha hablado de Los Ángeles, el primer disco de Rosalía y el más enfocado en los sonidos flamencos que siempre han inspirado a la catalana.

Rosalía, vestida como Björk en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner (Twitter)

“Escuché su primer disco, en el que cantaba flamenco, hace unos cinco años”, alega sobre Los Ángeles. “Me encantó. Me obsesioné con él y lo escuchaba sin parar. Contacté con ella a través de Pablo [Díaz-Reixa], se llama El Guincho, y trabaja con ella. De hecho vino a Brooklyn a ayudarme con los ritmos en dos de mis discos de Biophilia, allá por 2010″, continúa la islandesa. “Así que, la siguiente vez que vine a Barcelona, me reuní con ellos y con Alejandra [Rodríguez], ya sabes, Arca. Ahora vive en Barcelona. Así que estuvimos pasando el rato los cuatro, fue bastante bonito. Creo que hablamos de grabar algo, pero que tenía que ser en el momento adecuado y con la canción adecuada”, indica a la revista.

Más allá de la música

El arte de Björk no se limita al ámbito de la música, también se introduce en la gran pantalla. Por su papel en la película Dancer in the Dark, dirigida por el famoso cineasta Lars von Trier, obtuvo la prestigiosa Palma de Oro a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes, en el año 2000.

Uno de los aspectos más notables de la intérprete islandesa es su audacia para experimentar tanto en su música como en su estilo. Sus atuendos circenses y sus alocadas máscaras no son sólo un complemento a su trayectoria sinfónica, también son una extensión integral de su arte.

La artista Björk

Björk es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza musical que sigue dando lugar a la innovación y la experimentación en un panorama muy a menudo estancado. La islandesa es una musa rebelde e indomable que sigue reinando en su universo, desafiando y remodelando las constelaciones de lo que significa ser una mujer valiente y creativa.

La cantante ha sido nominada a 15 premios Grammy durante su carrera. Sin embargo, su verdadero logro radica en la influencia que ha ejercido sobre la música contemporánea. En 2010, la revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las 100 mejores cantantes de todos los tiempos, una verdadera celebración de un talento que sigue latente.