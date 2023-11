Marcelo reina en Sudamérica con la Libertadores, su título más especial: “El Madrid lo entenderá, Fluminense es el equipo en el que mi crie”

El jugador brasileño del Fluminense Marcelo, tras ganar la Copa de Libertadores.

Marcelo Vieira (Río de Janeiro, 35 años) pasó la mayor parte de su carrera deportiva en el Real Madrid. En España se convirtió en uno de los mejores laterales de todos los tiempos y forjó un palmarés de leyenda. Sin embargo, al brasileño le faltaba uno y tenía claro que si lo conseguía será en el equipo más especial de su vida, el Fluminense, el club en el que empezó su carrera. Por ello, en febrero de este año regresó a Río de Janeiro y se colocó la camiseta del Fluzao. Ayer, meses después, hizo su sueño realidad: levantó la Copa Libertadores en Maracaná tras derrota a Boca Juniors.

Antes de que el colegiado pitase el final, las lágrimas de Marcelo ya corrían por sus mejillas. Esta histórica Libertadores, la primera para el Fluminense, es el broche de oro a su carrera y, también, su título más especial, como él mismo reconoció. “El Madrid lo entenderá. Es mi título más importante a nivel de clubes. Es el equipo en el que me crie”, confesó instantes después levantar la copa. El primer título para la historia del club, la primera Copa de Libertadores para el brasileño. Libro de títulos completo en su carrera.

“Estoy ganando un título muy importante con mi club favorito, el club que me dio todas las herramientas para hacer mi carrera, con los empleados que me vieron crecer. No hay nada más gratificante que eso. No tiene precio”, apuntó el lateral izquierdo, que reconoció que “el Madrid está en mi corazón, pero de Fluminense es hasta difícil hablar”. Y es que es el club de su infancia, le viene de familia, pues su abuelo ya era un gran hincha. “Tenía una deuda con el Fluminense. Estaba escrito que ganaríamos el campeonato”, afirmó Marcelo, que fue titular en el encuentro frente a Boca Juniors.

Además, el hecho de ser campeón de América le da al club brasileño la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes de este año y el ampliado de 2025.

Decimocuarto futbolista en ser campeón de Europa y de América

Marcelo tendrá la oportunidad de seguir sumando trofeos a sus vitrinas, en las que lucen ya 30 títulos. Después del recital del sábado, en el que consiguió ayudar a su equipo lo suficiente para que venciese a Boca Juniors y pudiese lucir en el estadio la Copa de Libertadores, Marcelo se convierte en un especialista en ganar finales a partido único.

De todas las finales disputadas en su carrera deportiva en el Real Madrid desde 2011, Marcelo ha ganado todas menos dos. Solo la Supercopa de Europa de 2018 ante el Atlético de Madrid y la Copa del Rey de 2013, también frente a los rojiblancos, se le resistieron. Con el club blanco consiguió cinco Champions, cinco Mundial de Clubes, seis Ligas, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España y una Copa Confederaciones. Ahora, suma uno más, la Copa de Libertadores, el título de campeón de América.