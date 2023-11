El alocado festejo de Diniz tras el triunfo de Fluminense en la Libertadores y la reacción de los jugadores de Boca en la entrega de medallas

El entrenador tuvo una alocada corrida en el Estadio Maracaná

La Copa Libertadores 2023 se resolvió en una final dramática con victoria de Fluminense sobre Boca Juniors en el Estadio Maracaná. El Xeneize se repuso a la desventaja inicial, pero la celebración de John Kennedy en el tiempo suplementario apagó hasta nuevo aviso las ilusiones de la séptima consagración continental de su historia. El pitazo final de Wilmar Roldán dio continuidad a las dos caras de la moneda.

La alegría del banco de suplentes local con Fernando Diniz a la cabeza se disparó con la finalización de las acciones. El también entrenador interino de Brasil celebró junto a los hinchas en las tribunas del reducto de Río de Janeiro y, en medio de una alocada corrida, realizó una pirueta similar a una vertical para mostrar su absoluta alegría por el cuarto título conquistado en su carrera como DT.

La pirueta de Diniz para celebrar el título (Foto: Carl De Souza / AFP)

El conductor mantuvo un emocionante abrazo con Germán Cano, uno de los héroes del Flu en la definición. El delantero anotó el primer tanto de la final y fue el goleador de la competición con 13 conquistas. Finalizado el duelo, el hombre con pasado en Chacarita dejó sus sensaciones en charla con ESPN: “Estábamos buscando la Copa Libertadores. Se nos dio a nosotros. Somos una familia que dejamos todo por el compañero dentro de la cancha. Eso no tiene precio. A través del sacrificio, la dedicación y el esfuerzo, pudimos levantar la copa”.

Durante la entrevista, sostuvo una pelota entre sus manos que ya tiene dueño: “Me la pidió mi hijo Lorenzo. Quería la pelota. Por suerte se la puedo llevar. Le puedo decir que soy campeón de la Libertadores, un sueño que nos trazamos desde el primer partido y por suerte lo pudimos conseguir. Valió la pena dejar muchas cosas de lado y hoy poder jugar contra un rival como Boca, que representa mucho a nivel mundial. Fuimos justos ganadores”.

* La reacción de los jugadores de Boca al recibir las medallas

En la vereda opuesta, la frustración se apoderó del Xeneize. Edinson Cavani fue uno de los futbolistas que se acercó a consolar a sus compañeros frente a la mirada perdida de Darío Benedetto. El punta uruguayo contuvo a Pol Fernández, Luca Langoni y hasta al Pipa en pleno campo de juego. Luego, fue momento de dar lugar a la premiación y algunos jugadores de Boca Juniors optaron por evitar colgarse la medalla del segundo lugar cuando se las acercó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La amargura por el resultado seguía a flor de piel.

Benedetto fue uno de los que habló después de atravesar esa situación y evitó hacer un análisis en caliente: “No es momento para sacar conclusiones. Estamos muy tristes. Era un sueño este objetivo, no se pudo dar. Destaco el rendimiento del equipo. No nos daban un peso y hoy jugamos otra final. No se pudo concretar. Es muy difícil hablar en estos momentos, pero les agradezco a mis compañeros porque dejamos todo en la copa”. “No hay nada que reprocharse”, cerró.

Equi Fernández se prepara para sacarse la medalla, Marcelo Weigandt ya se la sacó (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)

Al igual que Cano, otro que se llevó un balón de recuerdo fue Felipe Melo, quien contó el divertido cruce mantenido con Wilmar Roldán ante su pedido: “Hablé con el árbitro y no me quería dar la pelota. Le dije ‘por favor, es mi tercera Libertadores, la merezco‘. Es la tercera de Felipe Melo (fue campeón dos veces con Palmeiras), la primera de Fluminense. Gracias a Dios. Hemos jugado contra River, Argentinos, Olimpia, Inter. Todos equipos grandes que han ganado la Libertadores. Es una cosa increíble, tenemos que hacer mucha fiesta”.

Por último, contó sus sensaciones después de enfrentar a un equipo en el cual sonó para ser refuerzo en distintos mercados de pases: “Cuando hemos jugado contra las Gallinas de River, acá se puede decir Gallinas, he dicho que era especial jugar contra Boca. Tengo mucho cariño para los hinchas de Boca”.

* El consuelo de Cavani a sus compañeros