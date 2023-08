Medidas de mochilas en Vueling en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Un avión de Vueling (Reuters).

Si te vas a ir de viaje es importante tener cuenta una serie de aspectos, en especial si vas a viajar en avión. Es necesario considerar el tiempo que se puede tardar en pasar los controles de seguridad, haber hecho el check-in previamente, no llevar en la maleta productos no permitidos como líquidos superiores a X medidas. Y además, es necesario saber las medidas que permite llevar la aerolínea en la que viajas, dado que no todas las medidas son iguales y si no quieres facturar más vale estar al tanto esta cuestión. Si tu mochila no cumple lo establecido, puedes tener que facturarla en el último momento o que se quede en tierra.

En el caso de Vueling, permiten llevar dos “bultos” en cabina. Por un lado, esta compañía permite que lleves un equipaje de mano que irá situado debajo del asiento y con un coste de cero euros. Además, esta pieza debe tener las medidas máximas de 40 x 20 x 30 centímetros. Asimismo, permite que lleves junto a ti todas las compras que realices en el aeropuerto. Cabe destacar que todo esto debe caber debajo del asiento. Si no es así, no permitirán llevar tantos bultos.

Por otra parte, también es posible llevar una maleta en el compartimento superior de la cabina. Eso sí, esta maleta debe tener un peso máximo de 10 kilos y unas medidas de 55 x 40 x 20 centímetros. Aunque, a diferencia de la anterior, esta opción solo está permitida para los clientes que viajen con la tarifa TimeFlex; aquellos que sean premium; los clientes que hayan solicitado el servicio de asistencia en el aeropuerto, es decir, las personas con necesidades especiales; y aquellos pasajeros que viajen con un bebé de menos de dos años.

Cada aerolínea tiene una normativa diferente respecto a las medidas y peso del equipaje de mano. Por eso, es importante consultarla antes de viajar para evitar facturar a última hora o tener que dejar cosas en tierra

Otras opciones

Aunque los pasajeros lo tengan incluido en su tarifa o lo hayan añadido a la reserva, también existe la opción de poder facturar la maleta de 10 kilos en la bodega sin ningún tipo de coste adicional. Lo que necesitará el cliente será acudir al mostrador del aeropuerto para solicitar esta opción. Eso sí, esto solo estará permitido si no excede las medidas permitidas.

Un avión de Vueling (EFE)

Y, ¿qué hacer para evitar pagar una penalización? Los clientes deben asegurarse de que el equipaje de mano no supere las medidas máximas, así como tampoco supere el peso máximo permitido. También es importante no viajar con más maletas de las permitidas para la tarifa de su vuelo.

