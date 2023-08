Pelotazo en Alpedrete (Madrid): 855 viviendas en terrenos de un fondo de inversión y del suegro de un concejal

Los terrenos de Los Llanos en Alpedrete (Foto: 'Aquí en la Sierra')

El municipio madrileño de Alpedrete (15.000 vecinos) llevaba años intentando aprobar un nuevo plan urbanístico. Las disputas políticas de anteriores Corporaciones lo habían impedido. Hasta este 20 de julio, cuando el nuevo equipo de Gobierno (formado por PP y Vox) aprobó con su mayoría sacar adelante el nuevo plan que desatasca una importante operación inmobiliaria en un ámbito de la localidad conocido como Los Llanos. El objetivo es construir allí 855 viviendas, en unos terrenos cuyos principales propietarios son un fondo de inversión y un conocido constructor del pueblo, suegro de uno de los concejales del PP.

Ese es el motivo, explican desde la oposición, que hizo que el edil en cuestión, José Francisco Iglesias, se ausentara “por decisión personal” de la votación que se produjo el pasado 20 de julio. A pesar de ello, el nuevo plan (el vigente data de 1994) se aprobó con los nueve votos a favor de PP y Vox. En contra votaron los dos ediles del PSOE, los dos ediles de Más Madrid-Alpedrete, el único edil de Podemos-Izquierda Unida y un concejal no adscrito. Sí, aunque las pasadas elecciones municipales se celebraron en mayo, un partido local (UNPA), que sacó dos concejales, ya se ha roto. Uno de ellos (el que sigue en UNPA) se abstuvo en la votación del plan y el otro (el no adscrito) votó en contra.

Te puede interesar: El socialista que le dio la victoria al PP: “Lo estoy pasando muy mal, he pedido la baja del partido”

El nuevo plan de este municipio de la sierra madrileña, famoso por las canteras de las que se extrajo el granito para construir el Valle de los Caídos, se empezó a diseñar en 2009. Pero en 14 años ha sido imposible desarrollarlo. Y eso que el PP gobernó entre 2009 y 2015. De hecho, uno de los principales dueños de los terrenos por donde iba a crecer Alpedrete, Los Llanos, empezó a vender sobre plano las viviendas que se iban a construir pidiendo adelantos de 30.000 euros. Los compradores, cansados de esperar durante años un plan que no se ejecutaba, le reclamaron la devolución del dinero y le denunciaron en 2013.

Tras las elecciones municipales de 2015 hubo cambio político en el Ayuntamiento. Una coalición formada por Alpedrete Puede (vinculado a Podemos), el PSOE y los independientes de UNPA llegaron a un acuerdo para formar gobierno. Sumaban 10 concejales de 17. El alcalde, de Alpedrete Puede, intentó reactivar el plan urbanístico y desarrollar por fin Los Llanos. El primer intento se produjo en marzo de 2017. Pero el regidor, Carlos García-Gelabert, se quedó solo dentro de su propio partido. Tres ediles de Alpedrete Puede y el PP se desmarcaron y el regidor solo contó con el apoyo (insuficiente) de PSOE y UNPA.

Sede del Ayuntamiento de Alpedrete

Con este escenario, el alcalde volvió a intentar aprobar el plan urbanístico en septiembre de 2018. Los Llanos (400.000 metros cuadrados) quedaban fuera, aunque el Ayuntamiento permitía en un futuro edificar en el 40% del suelo a través de un plan parcial que dejaba a los propietarios que así lo quisieran promover un desarrollo de iniciativa privada. Tampoco salió adelante por disputas en el PSOE, que tenía entonces tres ediles. Dos de ellos se abstuvieron junto con el PP. Los votos a favor de Alpedrete Puede, UNPA y del tercer socialista no fueron suficientes. El plan urbanístico necesita una mayoría cualificada de nueve votos.

En 2019 hubo de nuevo elecciones y cambio de Gobierno. PP y Ciudadanos se hicieron con la alcaldía. El nuevo plan estuvo todo el pasado mandato en la mente del Ayuntamiento y el pasado mes de marzo, dos meses antes de las elecciones, fue llevado de nuevo a Pleno. PSOE, UNPA, IU y Alpedrete Puede sumaron ocho votos en contra y tumbaron el plan. Ahora, tras las elecciones de mayo, PP y Vox suman una nueva mayoría y por fin han podido aprobar el plan. Tantos años después.

Te puede interesar: Un alcalde paga una multa de 300€ de su bolsillo cada mes por una deuda heredada de 4,6 millones

En la actualidad, Alpedrete cuenta con 7.252 viviendas, según señala el Ayuntamiento. El nuevo plan aumentará la oferta para “favorecer que los jóvenes del municipio no tengan que marcharse a otras localidades para vivir y trabajar”. El objetivo es aumentar la población en 2.500 vecinos. Infobae España ha intentado, sin éxito, hablar con el alcalde. Franscisco de Asís, portavoz de Más Madrid, asegura que lo aprobado es “insostenible para el municipio. Se han aprobado tantas viviendas, además en terrenos fácilmente inundables si hay fuertes lluvias, para que el proyecto sea rentable para los promotores”, principalmente un fondo de inversión y un conocido constructor del municipio. Emilio Benayas, portavoz socialista, asegura que de las 855 viviendas previstas inicialmente, unos 550 serán chalés. “¿Qué jóvenes pueden permitirse los precios que van a tener estas viviendas?”, se pregunta. “En este proyecto ha prevalecido lo económico, no lo social. Alpedrete no lo necesita”.

Ahora hay un periodo de exposición pública de 45 días para que se puedan presentar alegaciones. Después se llevará a Pleno, donde se espera que se apruebe definitivamente, ya que el actual equipo de Gobierno cuenta con mayoría suficiente. Posteriormente, el plan será estudiado y aprobado, su procede, por la Comunidad de Madrid.

Seguir leyendo: