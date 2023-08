El mapa de la edad de jubilación en cada país de Europa

Grupo de jubiladas disfrutando de la vida. (GETTY IMAGES)

Llegar a la edad de jubilación, si tienes ahorros y una buena pensión, puede ser el mejor momento de la vida de muchos. Se acaban los madrugones, los viajes en transporte público a hora punta o los atascos, las reuniones interminables, aguantar al jefe, ir de un lado para otro corriendo, cargar con peso... Es una etapa para descansar y disfrutar de pequeños placeres de la vida, como remolonear en la cama, desayunar sin prisas, pasear, viajar o disfrutar de familia y amigos. La cuestión es que no es lo mismo llevar una vida así con 60 que con 70 años.

La edad de jubilación es un tema que genera controversia en España. Sobre todo, porque hay que mantener un sistema de pensiones y garantizar su supervivencia. Con esta excusa, a principios de julio el Círculo de Empresarios puso encima de la mesa una propuesta un tanto polémica para que tuviera en cuenta el próximo Gobierno resultante del 23-J: retrasar la edad de jubilación en España entre los 68 y 72 años. Sin necesidad de prologar la vida laboral de los trabajadores en exceso, España ya se encuentra entre los países que tienen una edad de retiro más tardía.

La edad de jubilación en España

Actualmente está en 66 años y cuatro meses si quieres cobrar el 100% de la pensión, pero en 2027 habrá ascendido hasta los 67 años. No obstante, también puedes jubilarte si has cotizado más de 37 años y 9 meses y, de cara a dentro de cuatro años, si has cotizado 38 años y medio. Esta edad supera a la mayoría de países de la Unión Europea, ya que la más común son los 65. De hecho, tan solo en cinco países de la Unión Europea están por encima de España. En Italia, Bulgaria, Grecia, y Dinamarca se sitúa en los 67 años, mientras que en Países Bajos en 66 y 10 meses. De cara a los próximos años, Dinamarca aspira a subirla todavía más, hasta los 69 años en 2035.

Estos son los datos que ofrece el Centro de Pensiones de Finlandia, que además indica que cada vez es más frecuente vincular la edad de retiro con la esperanza de vida. Esto ocurre en países como Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y la propia Finlandia. Fuera de los Veintisiete, Reino Unido también ha decidido cambiar automáticamente la edad de jubilación según la esperanza de vida. Por otro lado, en algunos países la edad de jubilación es diferente para hombres y mujeres, siendo ellas las que la tienen más baja. Sin embargo, a medida que aumente la edad de jubilación, será la misma para hombres y mujeres.

Países con la edad de jubilación más baja

El país que ofrece la edad de jubilación más baja es Austria, donde a partir de los 60 los trabajadores pueden retirarse. No obstante, el Centro de Pensiones de Finlandia indica una horquilla que va desde los 60 hasta los 65, con la intención de que dentro de diez años sea de 65. Le sigue Francia, donde con 62 años y tres meses puedes despedirte de tu vida laboral. La idea del país galo es que en 2030 esté en tan solo 63 años. En Eslovaquia se sitúa en 63 y, en 2030, será de 64. Finalmente, en Croacia está entre 63 años y tres meses y 65 años, con la intención de que en 2033 sea de 65.

Un grupo de jubilados pasea por la calle en una ciudad italiana. (Getty)

Si miramos otros países fuera de la zona comunitaria, no sorprende que en Estados Unidos la edad de retiro puede ascender hasta los 70 años (entre 62 y 70), y lo mismo ocurre en Canadá, que oscila entre los 60 y los 70. En este último país, la edad de jubilación de la pensión nacional se ha separado de la de la pensión relacionada con los ingresos, como también ocurre en otros como Noruega (62-75) o Australia, donde encontramos la más baja de todas (59-66).

Rusia y Japón también están por debajo de España, con 61 y 64, respectivamente. La intención del país que lidera Putin es que en 2028 haya ascendido la edad de jubilación hasta los 65 —seguiría por debajo que en España— la misma edad que en el país nipón de cara a 2030.

