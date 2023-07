Elecciones generales 23-J, en directo | Correos mantendrá abiertas sus oficinas “hasta atender” a todos los que vayan a depositar su voto: hoy, último día

Resaca del debate a tres... o el dos contra uno

Santiago Abascal se vio desbordado este miércoles en el debate a tres organizado por RTVE. En realidad era un debate a cuatro, pero el -a tenor de los sondeos- principal favorito a presidir el Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, decidió que era una buena idea no confrontar sus ideas con sus oponentes en la televisión pública. Tampoco hizo campaña, aquejado de problemas en la espalda, asegura. Yolanda Díaz aprovechó la oportunidad y en un papel más discreto, Pedro Sánchez ejerció de presidente. Y de socio de Díaz. No hubo agresión entre ellos sino unidad frente a Abascal, al que no dejaron de señalar como socio de Núñez Feijóo. Pilar Araque Conde cuenta así el debate para Infobae España, una emisión no exenta de polémica por manifestaciones de corte homófobo y bulos, también racismo, del candidato de la extrema derecha, pero que también dio para el humor, tan propio de las redes sociales en estas ocasiones. Quedan 48 horas de campaña y, salvo sorpresa, la suerte parece estar echada, ya sin sondeos con los que poder hacerse una idea del estado de las cosas.