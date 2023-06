Ágatha Ruiz de la Prada, feroz contra Irene Montero: “Está ahí por su marido, me cae fatal”

29-10-2018 Ágatha Ruiz de la Prada, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido siempre una mujer libre, de esas que no tienen miedo a compartir su opinión pese a que pueda parecer polémica. Pese a ello, sus últimas declaraciones han sorprendido y es que en ellas se ha mostrado tajante al referirse a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien no ha dejado bien parada. “Me cae fatal, la verdad”, ha asegurado tajante.

Para la diseñadora es “de vergüenza” que esté “ahí porque su marido era político”. “Es que no sé cómo no le da vergüenza. Es que a mí eso me da muchísima vergüenza. Habló muy mal, por ejemplo, de Ana Botella en eso. Es como si yo ahora me fuera a dirigir un periódico. Es que sería una cosa de décima categoría...”, ha afirmado en The Objective, asegurando que mientras que “yo tengo mi trabajo, la gente tiene su trabajo”, Irene Montero está “mandando y prohibiendo todo el día porque seas ‘la mujer de’, me parece horrible”.

Para Ruiz de la Prada, que en más de una ocasión se ha definido como feminista, no tiene sentido que la política de Podemos sea “de izquierdas, pero enseguida te compras un chalet con piscina. Y que todo el mundo te cuide, los niños y todo eso. Es que es muy pesado, la verdad”.

La exmujer de Pedro J. Ramírez no solo ha tenido malas palabras hacia la madrileña, también hacia el ministerio que dirige. “Encuentro que el ministerio de Igualdad ha sido el más insoportable de todos los ministerios. Esa sí que ha estado prohibiendo, prohibiendo, prohibiendo, y la verdad, haciendo el ridículo”, ha asegurado al citado medio, al que ha deseado su fin: “Ojalá que nos lo quitaran por lo menos una temporada”.

‘Rencor’ a Pedro Sánchez

Pero Irene Montero no ha sido la única política a la que Ágatha Ruiz de la Prada ha puesto en el disparadero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha formado parte de la conversación y le ha ‘echado la culpa’ de tener que cambiar los planes para su cumpleaños. “Me he comprado un billete que me ha costado 300 euros y he anulado mi cumpleaños, que era el 22 de julio, por culpa de venir a votar. Voy a venir a votar, pero la verdad que encuentro que Pedro Sánchez nos ha hecho una putada con esto”, ha afirmado.

Y aunque no ha confesado qué afinidad tenía con Sánchez antes, ahora asegura que “me ha caído muy gordo” porque le ha hecho “una putada enorme” al tener que cambiar sus planes, “es que el 22 de julio es mi cumpleaños, y todos los años doy una fiesta”.

