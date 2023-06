Quién es Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp que triunfa en la serie ‘The Idol’ de HBO

"Double Fantasy" es el título del segundo capitulo de "The Idol"

Hace no tanto que se hizo viral una portada del New York Magazine que reabría el debate en torno a los llamados Nepobabies, esas personas de la industria del espectáculo plenamente insertadas pero que en realidad proceden de familias y linajes cuyo éxito se remonta a mucho antes de su nacimiento. En aquella portada se podía ver a Dakota Johnson (hija de Melanie Griffith y Don Johnson), Maya Hawke (Ethan Hawke y Uma Thurman) o Maude Apatow (Leslie Mann y Judd Apatow), entre muchos otros.

Entre esos exageradamente grandes rostros sobre cuerpos de bebés llamaba la atención el de Lily-Rose Melody Depp, a quien no todo el mundo tenía en su radar ya que apenas había hecho algunos trabajos en el cine y porque su carrera había estado más enfocada en el modelaje -debutó en Chanel con apenas 16 años-. Pero eso ha cambiado en cuestión de meses, pues su nombre ha empezado a sonar en todas las conversaciones gracias a la serie que acaba de estrenar junto a The Weeknd, The Idol.

Lily-Rose Depp es la hija del actor Johnny Depp y la cantante francesa Vanessa Paradis. De hecho, Lily-Rose nació en París un 27 de mayo de 1999 y posee tanto la nacionalidad francesa como la estadounidense, al igual que su hermano Jack, que nació tres años después. Tanto Lily-Rose como Jack han sido objeto de la prensa y el cotilleo desde prácticamente su nacimiento, pero eso no ha sido óbice para que se hayan ido haciendo un hueco en la industria del espectáculo, especialmente en el caso de Lily-Rose.

La primera aparición de Lily-Rose Depp en una película se produjo en 2015 con Tusk, la extraña película de Kevin Smith sobre un hombre que iba hasta la frontera con Canadá para grabar un podcast y terminaba siendo convertido en una morsa. Kevin Smith, muy dado a incluir cameos de buenos amigos suyos desde prácticamente su ópera prima, Clerks, le dio una oportunidad a la joven Depp de participar por primera vez en la gran pantalla.

De esta forma, Lily-Rose debutaba en el cine junto a su buena amiga e hija del director, Harley Quinn Smith (sí, se llama así por el personaje de Batman), y ambas daban vida a dos adolescentes pegadas al teléfono cuyo nombre era Colleen. Las dos ‘Colleen’ repetirían sus personajes un año después en la película Yoga Hosers, spin-off de Tusk en la que tenían que salvar el mundo de un ataque de salchichas nazis. La carrera de la adolescente Depp parecía abocada a la comedia americana más escatológica y tonta, y por eso dio un giro radical yéndose al país conocido por hacer el cine más serio: Francia.

En su otro hogar, Lily-Rose no tardó en encontrar papeles dentro del cine de autor francés. El primero de ellos fue en Planetarium de Rebecca Zlotowski (Los hijos de otros), en la que compartía pantalla con Natalie Portman y Louis Garrel. Con Garrel precisamente, otro conocido nepobabie del cine francés, realizaría otra película en Francia, Un hombre fiel. Con cierto prestigio recuperado y algo de bagaje en el cine, Lily-Rose volvería a Estados Unidos y en los años ha intercalado películas más comerciales como The King -donde compartió pantalla con Timothée Chalamet, con quien salió durante un tiempo- con otros más independientes como Wolf, un drama romántico en el que aparecía junto a George MacKay (1917).

'Yoga Hosers', una de las primeras películas de Lily-Rose Depp

El reinado de los ‘nepobabies’

Como no podía ser de otra manera, el destino ha querido que una nepobabie en busca de reinventarse se topara en el camino de alguien en una situación parecida. Sam Levinson es a día de hoy uno de los realizadores más conocidos en la industria hollywoodiense, pero no por ser el hijo del cineasta Barry Levinson, sino por ser el autor de Euphoria, una de las series más rompedoras de los últimos años tanto en su forma de retratar la adolescencia como con la estética tan particular en que lo hace.

A la espera de una tercera temporada de Euphoria, Levinson se ha embarcado en el pantanoso terreno de la industria musical con The Idol, su nueva serie que ha dirigido de nuevo bajo el abrigo de HBO. Y ha sido Lily-Rose Depp a quien ha elegido para dar vida a una de sus dos protagonistas, Jocelyn. La joven Depp interpreta a esta superestrella del pop que de repente comienza a rodearse de dudosas compañías y entablar relación con Tedros, un misterioso empresario que le enseñará un mundo hasta entonces desconocido para ella y al que encarna el artista musical The Weeknd.

La serie The Idol apenas consta de 5 episodios y ya se han emitido tres de ellos, no exentos de polémica eso sí. La serie ha sido objeto de crítica por su superficialidad prácticamente desde su estreno en el Festival de Cannes, pero a la vez se ha convertido en una de las más vistas y desde luego más comentadas de la plataforma. En cualquier caso, la alianza de los dos nepobabies nos ha dado a conocer una nueva faceta de Lily-Rose Depp y este parece solo el comienzo de su reinado, pues próximamente la veremos también en Nosferatu, la nueva adaptación del clásico vampírico a cargo de Robert Eggers (La bruja, El faro).

